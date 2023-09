Cartoline dal finestrino Torri, relitti e opere: quei simboli diventati compagni di viaggio

di Patrick

Colgan

L’autostrada racconta. Storie antiche e recenti, a volte dolorose o semplicemente assurde. Lungo la striscia d’asfalto che dall’Emilia corre verso est, raggiunge il mare e si incunea verso sud a fianco dell’Adriatico si affacciano edifici che spezzano la monotonia e catturano una momentanea curiosità, ma che per il viaggiatore di passaggio a volte restano muti, una semplice cartolina che sbiadisce. Chissà cos’era e via, vietato distrarsi. Proprio per questo alcuni anni fa Autostrade per l’Italia chiese la rimozione del grande murale del ’Partigiano reggiano’ dipinto su Casa Manfredi che fiancheggia la carreggiata sud appena entrati nella provincia di Reggio Emilia. Nacque un movimento per la difesa dell’opera che ricorda l’eccidio fascista di 23 persone a Villa Sesso. Il murale è stato salvato ma ora si ragiona sulla sua salvaguardia dall’incuria. I chilometri scorrono e poco oltre è impossibile non accorgersi del monumentale ponte firmato Santiago Calatrava sull’A1 (in realtà sono tre) e della sinuosa silhouette della stazione Alta Velocità Mediopadana, sempre opera dell’archistar spagnolo, che proprio nel 2023 ha compiuto dieci anni.

Casello Valsamoggia, siamo già in provincia di Bologna e la sagoma del santuario della Beata Vergine di San Luca è già spuntata fra le colline all’orizzonte. A destra appare lo stabilimento industriale, con torre vetrata, che fu inaugurato nel 1971 come birrificio della Prinz-Brau, divenne Heineken e infine passò alla Beghelli che reimpiegò i lavoratori nella centrale operativa Sos che monitorava migliaia di dispositivi di allarme di cui erano dotati anziani, in tutta Italia (chi ricorda il telesalvalavita?). Tutto finito con la diffusione dei telefoni cellulari, così il sito ha vissuto anni di abbandono. E ora è in programma la sua trasformazione in un grande polo logistico. L’autostrada si stringe in mezzo alla tangenziale costeggiando Bologna e in rapida sequenza appaiono due palazzi molto alti. Il primo è il grattacielo Meridiana, dalla sagoma larga, completato nel 1960 e alto 70 metri, il secondo è il profilo appuntito della Torre Unipol, che svettando a 127 metri è l’edificio più alto dell’Emilia-Romagna.

I chilometri corrono, ma il mare è ancora lontano. A Imola, davanti a quella che fu la torre del Mercatone Uno, si trova la biglia gigante dell’eroe del ciclismo Marco Pantani, realizzata da Alessandra Andrini nel 2005. Tramonato l’ex colosso commerciale (e grande sponsor del ciclismo) ora la torre ospita, tra i vari, una divisione del Gruppo Villa Maria che opera nella sanità privata. Ma l’immagine del ‘pirata’ di Cesenatico resta a salutare gli automobilisti.

È immobile da ormai oltre dieci anni il panorama lungo l’autostrada a Faenza. Le vele bianche, oggi sfregiate da graffiti, che costeggiano l’A14 dovevano annunciare il centro commerciale ’Le Perle’ (che a Faenza tutti però chiamavano ’l’outlet’). L’apertura era prevista nel 2012, ma la crisi di una delle aziende coinvolte portò al blocco del cantiere a circa due terzi dei lavori. Tutto restò così, abbandonato, per anni. Negli ultimi mesi l’enorme area ha ospitato i rifiuti dell’alluvione (ora rimossi), ma nel frattempo ha preso corpo un altro progetto commerciale, più ridotto, lo ‘Shopping Park’ che dovrebbe vedere la luce l’anno prossimo. Assieme nascerà la Motor Arena che coinvolgerà grandi realtà motoristiche del territorio come Autodromo di Imola, Scuderia AlphaTauri di F1, Gresini Racing. Passano poche decine di chilometri e a Cesena scorre accanto all’autostrada l’enorme Technogym village del colosso delle attrezzature per il fitness. Il mare è sempre più vicino e appare anche il profilo del Titano, San Marino.

Passati gli scivoli dell’Aquafan di Riccione, nelle Marche appare alto sull’autostrada l’elegante castello di Gradara, del XV secolo, che secondo la leggenda potrebbe aver fatto da sfondo alla tragica storia di Paolo e Francesca. Poi, dopo Ancona, spicca sulla destra in cima a una collina la grande mole del santuario della Madonna di Loreto. Siamo ormai alla fine del viaggio e un po’ distante dall’autostrada, nei pressi dello svincolo di Porto Recanati, emerge la grande mole a forma di croce dell’Hotel house: 17 piani, 480 appartamenti, una piccola città verticale. Realizzato negli anni ’60 ha vissuto vicende alterne: degrado, polemiche e anche un’inchiesta per omicidio dopo il ritrovamento di ossa umane vicino all’edificio nel 2018, ma anche tentativi di rinascita. Passa anche l’Hotel House e la striscia di asfalto continua verso sud fra gallerie, borghi e improvvisi scorci sui monti Sibillini.