Carullo, il ricordo del figlio: "Ci ha insegnato a essere liberi"

"Lasciava molto spazio alle decisioni, senza mai essere assente, affinché noi crescessimo come ritenevamo opportuno. Papà ci ha responsabilizzato, ma lasciandoci sempre i nostri spazi, nonostante la sua persona potesse sembrare ingombrante. Era sempre pronto ad ascoltare, se avevamo dei consigli o delle domande. Forse quello che ci ha guidato di più nella nostra crescita è stata la sua curiosità, ci ha insegnato a non fermarci mai". Il figlio di Antonio Carullo, Gherardo, l’ha ricordato così durante la cerimonia di ieri pomeriggio nella Cappella dei Bulgari in Archiginnasio. Al suo fianco, la madre Annalisa e la sorella Giuditta. Il professore e avvocato, tra i massimi esperti di diritto amministrativo in Italia, è scomparso all’età di 75 anni colto da un malore mentre giocava a tennis. Tanti colleghi dell’Alma Mater e del foro si sono stretti alla famiglia del docente.

"Come figli, siamo stati portati a seguire le sue orme – ha aggiunto Gherardo –, devo dire con grande gioia e sono certo che lui sia molto orgoglioso di questo. È stato un grandissimo padre e un grandissimo professore nella vita privata".

"Sono qui oggi (ieri, ndr) – così il sindaco Matteo Lepore – per portare l’abbraccio e il cordoglio della città alla sua famiglia e a tutti gli allievi, gli amici, i colleghi. Per noi è una perdita enorme, credo che ogni qualvolta salutiamo una persona che così giovane è entrata nell’Alma Mater, ci viene in mente quello che è il ruolo storico della nostra città. Ovvero crescere generazioni di studenti e docenti che avranno il compito di lasciare come testimonianza ed eredità altrettante generazioni che costruiranno il sapere di Bologna. Salutiamo un cittadino, un amico e una persona a cui tutti quanti portavamo un grande rispetto".

Al cordoglio si è unito anche il prorettore dell’ateneo Roberto Vecchi: "Il professor Carullo ha illuminato con la sua intensa attività di illustre studioso l’ambito del diritto amministrativo e pubblico. Il decesso di un collega ci fa sentire più fragili e smarriti. Tuttavia – ha aggiunto – se pensiamo che come professori abbiamo il grande privilegio e la responsabilità di raccogliere e lasciare le tracce di un’eredità, questo allevia la difficoltà del momento e ci riunisce come parti di un tutto che siamo".

Le esequie si terranno oggi alle 10,30 nella chiesa di San Bartolomeo e Gaetano, in Strada Maggiore 4.

c. c.