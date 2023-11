Cas migranti a Ozzano: scritte sull’ex caserma Gamberini

Ozzano (Bologna), 9 novembre 2023 – Blitz tra stanotte e stamattina alla ex caserma Gamberini di Ozzano, che ospitava il genio ferrovieri. In vista del sopralluogo che si terrà in tarda mattinata da parte della Prefettura, infatti, qualche ignoto si è introdotto negli spazi della caserma che ospiterà il Cas, un centro di accoglienza temporaneo per migranti. Un progetto che suscita anche critiche.

Il muro principale, al pari del muretto esterno, è stato vandalizzato con un messaggio chiaro scritto a bomboletta : “Questa non è accoglienza”.

Anche sul viale d’ingresso, a vernice bianca, salta agli occhi la polemica tramite un’unica parola a caratteri cubitali: "Libertà”.

Gli autori delle scritti si sono presentati stamattina all’ex caserma, nel corso di una manifestazione non autorizzata: sono stati visti dal custode della struttura.

Proprio stamattina la Prefettura porta a termine un sopralluogo nell’ex caserma dove sorgerà una struttura accoglienza migranti gestita da Nova Facility.

Appena i carabinieri di Ozzano hanno finito i rilievi, le scritte sono state cancellate con l’idropulitrice in modo che non fossero più visibili all’arrivo del personale della Prefettura.