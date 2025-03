Bologna, 12 marzo 2025 – L’anno in corso segna un traguardo storico per la Fondazione Sant’Anna e Santa Caterina, e indirettamente per la comunità bolognese, in quanto celebra 150 anni di vita.

Fondata nel 1875 è da oltre un secolo un riferimento per l’assistenza, l’accoglienza e la presa in carico delle persone anziane secondo un modello di assistenza bio-psico-sociale nella sede di via Pizzardi.

La vita della Fondazione ha inizio il 15 ottobre del 1875, quando in seguito all’apertura del testamento della signora Claudia Brentazzoli, venne deciso di utilizzare il suo lascito per la costruzione di una Casa di accoglienza. La svolta epocale arriverà nel 1952 con la benedizione dei nuovi ambienti della Casa in via Pizzardi a opera del cardinale Giacomo Lercaro.

Nel 1963 nasce Villa Santa Caterina e ciò rappresenterà un altro tassello decisivo per i progetti futuri. Con il passare degli anni la Fondazione, nel cuore di via Pizzardi, ha continuato a rinnovarsi e oggi la Fondazione Sant’Anna e Santa Caterina è una Casa Residenza che accoglie anziani autosufficienti e non assieme a persone che convivono con la disabilità, offrendo loro assistenza, cura e occasioni di socialità che escludono il rischio dell’isolamento sociale.

Per celebrare il 150esimo anniversario, la Fondazione ha in programma diversi eventi rivolti non solo ai residenti e al personale interno, ma anche a tutta la comunità e al territorio.

Il primo appuntamento sarà il 12 aprile nell’ambito della ‘Festa internazionale della Storia’ organizzata dall’Università di Bologna con un evento nel teatro della Fondazione.

Il secondo importante appuntamento sarà la Festa di Sant’Anna, il 26 luglio, alla presenza del cardinale e arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi. Una festa religiosa ma anche di intrattenimento tra canti e attività socioeducative, con il coinvolgimento dei residenti, delle educatrici e dei famigliari che amano unirsi e partecipare ad eventi come questo.

La tappa successiva sarà quella del 15 ottobre, proprio la data in cui ricade l’anniversario, per rendere omaggio alla Fondazione e al suo cammino.