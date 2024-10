Casa, Bernini contro Schlein: "I sindaci dem latitano"

Botta e risposta con scintille tra Elly Schlein e Anna Maria Bernini in tema di residenze studentesche. Il ministro dell’Università e della Ricerca ha risposto alla segretaria nazionale piddì sul proprio profilo X (l’ex Twitter), dopo le dichiarazioni rilasciate dalla dem agli ‘Stati generali dell’università’ – domenica al circolo Katia Bertasi – sull’emergenza affitti: "Vorrei dare a Elly Schlein un affettuoso suggerimento, quello di documentarsi prima di parlare – sferza Bernini –. Se si documentasse, scoprirebbe che sull’housing i sindaci del Pd non stanno partecipando al bando Pnrr. Noi abbiamo fatto il nostro dovere: i soldi ci sono e i vincoli burocratici sono stati allentati. Peccato che i Comuni non stiamo presentando domande". "Non stanno partecipando né da Roma, né da Milano, né da Torino, Napoli o Bologna – prosegue il ministro –. E non per ragioni ideologiche, ma semplicemente perché ritengono più conveniente realizzare posti letto per altri usi: questa è la verità".

Schlein, nello specifico, aveva accusato il governo di non agire a sufficienza quando sui parla di posti letto per gli studenti universitari: "Bisogna fare una legge per regolare gli affitti brevi. Vanno messi dei limiti, regole e paletti. Altrimenti diventa impossibile trovare case", aveva detto domenica. Per poi aggiungere: "Chiediamo di reinserire e triplicare il fondo per l’affitto e tornare a investire sull’edilizia studentesca pubblica, perché questo governo non sta facendo nulla, agevolando il privato".

"Se la segretaria del Pd avesse a cuore l’interesse degli studenti – replica Bernini – sarebbe qui con noi a lanciare un appello ai sindaci per rispondere ai bandi. Anche con un po’ di onestà intellettuale". D’accordo il senatore di Forza Italia Adriano Paroli: "Schlein compia un atto di coerenza, lanci un appello pubblico a tutti i sindaci che stanno disertando il bando". Dello stesso avviso il gruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale: "Tanti sindaci Pd sono pronti a lamentarsi. Tra questi c’è Bologna, che da tempo lamenta la grave carenza di posti letto, ma poi non sfrutta i finanziamenti disponibili grazie alla revisione del Pnrr, ottenuta dal Governo Meloni. Ancora una volta si evidenzia l’incoerenza della sinistra".

fra. mor.