Casa Bondi si allarga Sale studio ’autogestite’

Un piccolo cambiamento può portare grandi novità. A Castenaso Casa Bondi, il polo culturale, si rinnova, aggiungendo spazio per nuove funzioni, una riorganizzazione sia per l’estate che per i mesi seguenti, con tante idee in sperimentazione. Con l’inizio di questa settimana ha aperto i battenti la sala studio al primo piano nella ‘Casa’, l’edificio di fronte alla biblioteca storica, e le attività si moltiplicheranno: 280 metri quadrati in più di silenzio distribuiti in 5 sale per accogliere studenti ma anche lavoratori a distanza; e poi, a compimento di un percorso partecipativo chiesto da alcuni giovani universitari del territorio, la sala studio potrà stare aperta in ‘autogestione’ anche oltre l’orario regolare.

Spiega l’assessore alla Scuola e Cultura Pier Francesco Prata: "L’obiettivo è quello di consentire l’utilizzo della sala studio anche quando la biblioteca è chiusa, sia in estate che in inverno, infrasettimanale o nel weekend e anche di sera, secondo un calendario programmato e condiviso periodicamente. A questo progetto di cittadinanza attiva possono partecipare tutti i cittadini, iscrivendosi al registro dei volontari singoli sul sito del Comune e intraprendendo un piccolo percorso di formazione, della durata di poche ore, sulla sicurezza e sul primo soccorso. È uno spazio confortevole, con sale separate, isolabili e attrezzate che il Comune restituisce nuovamente alla cittadinanza, dove fino a poco tempo fa avevano sede alcuni uffici". Al piano di sotto, Casa Bondi Ragazzi mantiene anche in estate tante attività per fare un po’ di ‘balotta’: tornei, giochi di società, laboratori e qualche compito estivo, con personale dedicato e appassionato a loro disposizione. Inoltre per tre giovedì di luglio (6, 13, 20), ci si potrà fermare anche in serata dalle 19 con pizzata, mercatino dei libri per gli adulti e tante attività. Per partecipare non è necessaria la prenotazione, ma un semplice modulo che i genitori dovranno firmare il primo giorno di partecipazione del figlio.