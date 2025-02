Casa con patente a punti. Proposta di legge di FdI

Il dieci per cento degli alloggi popolari da destinare alle forze dell’ordine; la ’carta dell’assegnatario’, composta di trenta punti in una sorta di ’patente’ che possono essere decurtati se vengono commesse infrazioni verificate da agenti accertatori con la costituzione di un fondo da cinque milioni di euro per l’assunzione e la formazione di tali figure; più punti in graduatoria per chi ha perso la casa a causa delle alluvioni; un cinque per cento di alloggi da destinare a chi ha meno di 35 anni e un due per cento a chi si è separato ed ha lasciato l’abitazione al coniuge e ai figli; risoluzione del contratto per chi non paga l’affitto da più di tre mesi, a meno che la causa non sia la perdita del posto di lavoro o una grave malattia; regolare residenza in Italia di almeno cinque anni per gli stranieri che vogliono partecipare ai bandi per gli alloggi popolari e, sempre relativamente ai cittadini stranieri, verificare attraverso i consolati che chi fa richiesta di un alloggio pubblico, nel suo Paese di origine non sia proprietario di immobili.

Questi sono alcuni degli elementi contenuti nella proposta di riforma della legge regionale n.24 dell’8/8/2001 che è stata presentata ieri da Fratelli d’Italia. La capogruppo di FdI in Regione, Marta Evangelisti, si sofferma sull’idea, lanciata da Ascom Bologna, di riservare case Acer alle forze dell’ordine: "Contempera due esigenze: trovare casa per gli agenti di Polizia e garantire la sicurezza sul territorio. È necessario un mix abitativo, non vogliamo né la ghettizzazione, né lasciare gli agenti isolati in interi caseggiati". Il consigliere Francesco Sassone si rivolge direttamente a Palazzo d’Accursio: "Il sindaco Matteo Lepore e la vicesindaca Emily Clancy dicono che non si può fare. Ma non è vero. Chiediamo che il presidente Michele de Pascale batta un colpo, finora su questo tema è stato in silenzio".

Ferdinando Pulitanò, consigliere regionale FdI, fa notare che "il centrosinistra strizza l’occhio a una certa cultura che considera gli agenti solo dei pericolosi manganellatori, ma per noi le Forze dell’ordine sono la priorità".

Monica Raschi