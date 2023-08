Casa dei Pensieri, si parte La cultura in 48 incontri

Tra musica e parole si apre il 25 agosto la lunga programmazione in 48 appuntamenti della Casa dei Pensieri, lo spazio dedicato alla cultura alla festa dell’Unità. E, come la kermesse tra politica e svago, anche l’iniziativa che ha tra le sue perle la Targa Volponi, tra i premiati anche la scrittrice bolognese Grazia Verasani (foto) dice addio al parco Nord con il 2023. Ma come inaugura questa lunga agenda di incontri che prende sempre il via da un libro?

Con un tributo a Maria Callas, in occasione dei cento anni dalla nascita. E a parlare di lei, del suo timbro vocale ma anche della sua storia iconica, ci saranno Dacia Maraini in collegamento online, Piero Mioli e Francesca Pedace e un soprano, He Yue, un tenore, Li Junchen e una pianista, Giovana Ceranto, si esibiranno in memoria della Callas.

Una serata coinvolgente e ben articolata come quella in cui Pietro Maria Alemagna esporrà con un racconto illustrato "Bologna prima e dopo l’8 settembre di 80 anni fa", storia e vita quotidiana a Bologna durante la seconda guerra mondiale, con letture di Anna Maria Lucchini di alcune zirudèle a trent’anni dalla morte di Piazza Marino, poeta contadino.

Ecco anche un tributo a Lucio Dalla il 26 agosto, con un ricordo musicale in compagnia di Iskra Menarini, Tobia Righi e Piero Casadei e uno letterario, "Lucio Dalla e Roberto Roversi" con Alberto Bertoni, Federico Carrera, Mino Petazzini, Antonio Bagnoli e letture di Nino Campisi. "Facciamo pace. Una guerra, tante guerre" è il dialogo con Susanna Camusso del 27 agosto, che parte dal suo libro "Facciamo pace. Una guerra, tante guerre. Considerazioni per un mondo più giusto", con gli interventi di Mirto Bassoli, Giulio Boschi, Valentina Cuppi, Matteo Lepore, Andrea Speranzoni, Maurizio Sgarzi.

Posto anche ai libri sulla musica poprock, con "Quel giorno Dio era malato" di Alberto Sebastiani (298), che racconta la storia dei Gang, band seminale della scena punk marchigiana, fortemente ispirati ai Clash, fondata da Sandro e Marino Severini, presenti all’incontro con lo scrittore. Inoltre il 14 settembre arriverà Beppe Carletti che con Gianluca Morozzi ha scritto "Noi Nomadi" e due giorni prima, il 12, Andrea Maioli, autore di "Raffaele Pisu. Mattatori brava gente". La conclusione sarà il 16 settembre con "Oplà! Noi viviamo: le regie e le opere di Andrea Adriatico" e la consegna della targa Volponi al regista fondatore di Teatri di Vita.

Benedetta Cucci