Casa dei Risvegli, arriva la Befana

La Befana viene di giorno, questa volta, per la visita alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris, all’ospedale Bellaria. Per la venticinquesima edizione della kermesse benefica, infatti, l’attrice di Fantateatro, Paola Mandrioli, travestita dalla famosa nonnina portatrice di doni e dolciumi, incontrerà ospiti, familiari, operatori e volontari della Casa dei Risvegli. Come ogni anno, i Circoli Dipendenti comunali di Bologna offriranno panettoni agli ospiti della struttura, per l’iniziativa ’Il panettone dei Circoli’, alla presenza anche di Alessandro Bergonzoni , testimonial della Casa dei Risvegli. Ieri, invece, la Befana è stata in visita al reparto di Pediatria dell’ospedale Maggiore, dove ha distribuito le calze ai piccoli ricoverati. Domani poi grande giornata conclusiva, per il giorno dell’Epifania: alle 9 la vecchina partirà da Palazzo d’Accursio sul Trishow con il sindaco di Bologna, Matteo Lepore e l’arcivescovo Matteo Zuppi; saranno accompagnati dalla Befana band Snap Up Orchestra di Michael Brusha per un tour tra piazza Maggiore, via Rizzoli e le Torri. Dalle 11, Befana della Cna sotto la Torre con l’apertura straordinaria di ArtigianArte. Nel pomeriggio la Befana sarà all’Arcoveggio.