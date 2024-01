Casa dei risvegli e Befana. Spettacoli, teatro e doni

I festeggiamenti della Befana iniziano oggi al Maggiore, alle 11, nel reparto Pediatria e chirurgia pediatrica con Fantateatro l’intenso programma della ventiseiesima edizione della ’Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris’, struttura di assistenza e ricerca dell’Ausl di Bologna, nata dall’incontro con l’associazione di volontariato ’Gli amici di Luca’. La Befana incontrerà i piccoli ospiti e le loro famiglie e donerà le calze ai piccoli ricoverati.

Domani, alla Casa dei Risvegli al Bellaria, sempre alle 11 la Befana incontra ospiti, familiari, operatori e volontari e i Circoli dipendenti comunali, dipendenti universitari di Bologna, come gli altri anni offrono i panettoni agli ospiti della struttura. Interviene Alessandro Bergonzoni testimonial della Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Si prosegue al teatro Duse, alle 18, con Fantateatro presenta lo spettacolo ’La Spada nella roccia’: l’incasso devoluto alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Non mancano le iniziative curate dai bambini sono invitati a portare da casa una calza. Alla fine dello spettacolo la troveranno piena di dono grazie a Spazio Conad. Prevendita biglietteria del teatro Duse fino a venerdì (051-231836, biglietteria@teatroduse.it). Acquisti online su www.vivatiket.it. Infoline Fantateatro: 051-0395670; 331-7127161 www.fantateatro.it

Fino al 6 gennaio, poi, al Centro commerciale Vialarga sarà possibile, nell’ambito della ’Befana più buona del mondo’, vedere la Mostra degli elaborati prodotti dai bambini delle scuole primarie don Milani, Maria Ausiliatrice e Manzolini che hanno risposto in maniera creativa, con disegni, alla domanda: "Quali sono i doni che la buona Befana può portare secondo voi all’umanità intera, su tutta la terra?". Disegni incentrati principalmente sulla pace e il rispetto della natura. Oggi e domani, dalle 15 presso un banchetto nella galleria, la Befana aiuterà Gli amici di Luca a accogliere fondi per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Per tutti i donatori ci sarà una calza in regalo e un buono sconto da cinque euro offerto da Spazio Conad. Sabato, alle 17: arriva la Befana con Fantateatro. Alla fine dello spettacolo verrà consegnato da Spazio Conad l’assegno con il ricavato per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris.

Le iniziative proseguono nel giorno della Befana, sabato. A Palazzo d’Accursio dalle 9, il giro della Befana sul Trishow di Luca soldati in piazza Maggiore. Come da tradizione a guidare il Trishow sarà il sindaco di Bologna Matteo Lepore co il cardinale Matteo Maria Zuppi e Alessandro Bergonzoni, accompagnati dalla Street Befana bandi di Michael Brusha. In via Rizzoli, alle 11, la tradizionale Befana della Cna oltre la Torre che vedrà Fantateatro impegnarsi in animazioni in via Rizzoli, davanti la postazione di Nicola Fusaro famoso caldarrostaio che offrirà le sue caldarroste ai bambini.

All’ippodromo Arcoveggio dalle 14.30, in occasione del Gran Premio della Vittoria, pomeriggio dedicato alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris. I bambini potranno provare il loro primo giretto in sella al pony, visitare le scuderie sul trenino Hippotram. Durante il pomeriggio possibile donare un contributo per sostenere La Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Ingresso e attività gratuite.