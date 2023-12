Casa della Comunità, nove medici e più spazi

Quale futuro e quali progetti per la sanità a Castenaso? Al Cinema Italia, nella serata di martedì, si è svolto un partecipato incontro, con circa un centinaio di persone, sulla sanità territoriale con l’assessore regionale Raffaele Donini, il direttore generale Ausl Bologna Paolo Bordon, insieme al sindaco Carlo Gubellini e del vicesindaco Pier Francesco Prata. Una serata ideata dall’amministrazione per approfondire la situazione odierna e gli investimenti del Pnrr i cui cantieri sono iniziati a settembre: a Castenaso è previsto un intervento di quasi un milione di euro per l’ampliamento dell’attuale poliambulatorio, che diventerà una Casa della Comunità spoke in grado di ospitare nuove attività sociali e sanitarie.

La nuova Casa della Comunità vedrà la presenza di nuovi spazi che potranno accogliere i nove medici di medicina generale e i due pediatri di libera scelta, in sinergia con la nuova figura dell’infermiere di comunità e il rafforzamento delle attività specialistiche (dermatologia, medicina dello sport, oculistica, cardiologia, urologia e ortopedia), il Centro per i disturbi cognitivi e demenze e un ambulatorio salute mentale. Il sindaco Gubellini ha ricordato come l’amministrazione abbia raggiunto questo obiettivo di investimento sanitario in un territorio che da oltre un decennio non ne accoglieva: "Un lavoro di squadra per un nuovo spazio a disposizione di cittadini, professionisti e associazioni del territorio, medici di medicina generale, specialistica dedicata e un’attenzione ai medici di continuità assistenziale protagonisti dei nuovi Cau".

Inoltre il sindaco ha ricordato la sinergia con le associazioni del territorio che si muovono in ambito sociale e sanitario, e il progetto futuro da perseguire con Regione e Protezione Civile di una pista di atterraggio per mezzi di soccorso. Il vice sindaco Prata ha ricordato: "Che la nuova Casa della Comunità ospiterà anche uno spazio polifunzionale per attività di prevenzione della salute, sostegno alla genitorialità e all’infanzia, una integrazione tra sociale e sanitaria che è tratto distintivo dei territori di questa Regione".

La serata è iniziata con una panoramica sulla situazione odierna del Servizio Sanitario Regionale e della mancanza di fondi dedicati lamentata dalle Regioni. Spazio anche alle novità di sistema, come i nuovi Cau, aperti nei territori di Budrio e Vergato, per far fronte alla carenza di personale e per garantire i tempi adeguati di intervento.

Zoe Pederzini