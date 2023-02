Casa della comunità Opposizioni all’attacco

Opposizioni all’attacco sul progetto per realizzare con i fondi del Pnrr la Casa della comunità in via Faenza, al posto dell’attuale sede del quartiere Savena. Nel mirino di FI e Fd’I le deroghe urbanistiche (soprattutto in tema di sostenibilità), richieste al consiglio comunale e le misure previste per garantire l’accessibilità della struttura. Il protocollo tra Comune e Ausl prevedeva "l’impegno da parte del Comune alla concessione della deroga", spiega l’assessore Raffaele Laudani, se dallo studio di fattibilità "fosse emersa l’impossibilità di rispettare alcuni parametri urbanisti o edilizi per vincoli di tipo tecnico, economico o temporale per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal Pnnr". Sulla base dell’istruttoria svolta dagli uffici comunali "è emersa la necessità di derogare su due aspetti, tenuto conto dell’interesse pubblico": un minore reperimento di parcheggi pertinenziali rispetto ai parametri del Piano urbanistico (1.324 mq quadri anziché 1.775) e una minore distanza dal confine del giardino Europa unita rispetto a quanto prevede il Regolamento edilizio. Secondo Nicola Stanzani (FI) di deroghe ce ne sono "diverse altre". Dalla "riduzione dell’impatto edilizio al risparmio nell’uso delle acque, alle alberature nelle aree di sosta". Insomma, "l’amministrazione non è in grado di rispettare i propri strumenti urbanistici". E questo "impone una riflessione". Inoltre, tra parcheggi e altri fattori, "il progetto non è sostenibile in termini di accessibilità dell’utenza rispetto ai servizi", che coprono Savena e Santo Stefano. Un’utenza anziana, "che da zone come Irnerio o la collina dovrà penare per raggiungere via Faenza, non essendoci bus adatti", afferma Andrea Ventura, consigliere FI al Santo Stefano. Stefano Cavedagna e Manuela Zuntini (Fd’I), giudicando in particolare "irricevibile" la deroga sui parcheggi, che produce il rischio di "danni enormi per i residenti. "Non sono previsti parcheggi a pagamento", spiega la direttrice del settore Manutenzione, Manuela Faustini, aggiungendo che si sta lavorando per "migliorare il progetto dal punto di vista dell’accessibilità". Con incentivi, per esempio, ai dipendenti dell’Ausl per l’uso di mezzi pubblici, migliorie all’accessibilità pedonale e ciclabile e valorizzazione dei parcheggi nei dintorni. Quanto all’economia circolare e la sostenibilità, spiega Claudia Reggiani (Ausl), "i principi fondamentali del Pnrr sono rispettati, altrimenti non potremmo avere il finanziamento".