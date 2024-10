Casa della Conoscenza, voragine nel parcheggio

Nessun danno a persone

o a macchine parcheggiate,

solo la fognatura sottostante scoperchiata. È quanto provocato dalla voragine che si è aperta giovedì sera nell’asfalto del parcheggio della Casa della Conoscenza a Casalecchio. L’apertura, causata, neanche

a dirlo, delle ingenti piogge

degli ultimi giorni, ha un diametro di circa tre metri, anche se il cedimento potrebbe essere ben più ampio. A tre metri sotto il livello stradale, poi, si trova il piano di scorrimento dell’acqua, rimasto appunto esposto.

L’area interessata, adiacente alla biblioteca, è stata prontamente transennata dal Comune che ha chiuso l’ingresso e l’uscita su via Bixio, mantenendo comunque accessibile l’altra parte del parcheggio con accesso e uscita tramite via Piave. Per la riparazione della voragine si dovrà aspettare l’inizio della prossima settimana, fa sapere con una nota Matteo Ruggeri, il sindaco di Casalecchio: "Hera ci ha assicurato che tra lunedì e martedì avvierà il cantiere per il ripristino, che durerà indicativamente tutta la settimana. Per consentire ai mezzi di Hera di muoversi agevolmente e all’intervento di svolgersi in sicurezza, abbiamo deciso di annullare il mercato ambulante di mercoledì 30 ottobre ,prevedendo appena possibile una giornata di recupero". Ovviamente, i lavori di Hera saranno svolti se il meteo lo permetterà.

Ma i problemi causati dalle piogge sono continuati anche ieri. Infatti, nel primo pomeriggio una buca si è aperta in via Ronzani, vicino all’area ex Sapaba, una delle zone di Casalecchio più colpite per l’alluvione. Sul luogo è subito intervenuta una squadra di E-distribuzione che ha effettuato una riparazione di emergenza di circa due ore. Tuttavia, per garantire la sicurezza stradale e completare il ripristino del tratto, è programmata per questo lunedì la riasfaltatura, che richiederà un senso unico alternato per regolare il traffico. Estesa anche a oggi, infine, la chiusura precauzionale delle scuole superiori, dei parchi e dei giardini pubblici nel Comune di Casalecchio, a causa dell’allerta meteo per criticità idraulica diramata da Arpae. Resta invece consentita l’attività sportiva negli impianti comunali.

Sara Ausilio