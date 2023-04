Casa della salute, civici all’attacco Scontro sugli stalli per i disabili

"Accesso sempre più difficile alla Casa della salute di Casalecchio per le persone che hanno difficoltà motorie, come gli anziani, i disabili e i malati". Questo l’allarme lanciato ieri dalla Lista civica di Casalecchio sul proprio profilo Facebook e nei prossimi giorni sul giornalino del Comune, a proposito dei parcheggi riservati ai disabili che, in piazza Toti, sono collocati in un’area molto distante dall’ingresso principale della stessa Casa della salute. "Una situazione che ben conosciamo – interviene Paolo Nanni, assessore ai Lavori pubblici di Casalecchio – ma che non possiamo modificare con i cantieri aperti della Nuova Porrettana. Abbiamo chiesto all’Anas, che fa i lavori, di riservare ai disabili i primi dieci stalli del nuovo parcheggio che entro giugno sarà realizzato dietro alla Casa della Salute".

Il problema parcheggi dei disabili alla Casa della salute era stato sollevato già nel 2016 da Camillo Cascella, ex consigliere comunale di minoranza. "Ancora oggi – si legge nel post della Lista civica – sono sempre tre gli stalli riservati ai disabili, lontani dall’ingresso principale e, spesso, occupati. Ora, si può capire che in piazza Toti ci siano i posti per i bidoni del rusco, i posti per le auto dei dipendenti, ma perché non si è pensato alle necessità di chi deve portare una persona anziana o una con disabilità motorie? A dispetto di quanti a Casalecchio continuano a ripetere che "non resterà indietro nessuno", purtroppo succede che qualcuno resta indietro lo stesso. Comprendiamo che i lavori per la Nuova Porrettana siano una priorità per il territorio e che per la loro ultimazione si sia derogato su molti aspetti, ma non è accettabile che chi deve accompagnare alla Casa della salute una persona che stenta a camminare non abbia la possibilità di fermarsi all’ingresso il tempo necessario per far entrare una persona all’interno della struttura. Più che impegnare agenti della Polizia locale, nel parcheggio di piazza Toti perché non si creano collaborazioni con i volontari degli ’Amici vigili’? Almeno nelle ore di massimo afflusso alla Casa della Salute, liberando alcuni posti davanti all’ingresso principale".

Nicodemo Mele