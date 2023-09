Casa della salute, nuovo ecografo: "Priorità alla medicina territoriale"

Potenziamento strumentale alla Casa della Comunità di Medicina-Castel Guelfo che dispone di un nuovo ecotomografo multidisciplinare di ultima generazione, utilizzato per le attività diagnostiche ostetrico-ginecologiche e di medicina interna, dotato di una sonda Convex per ecografie addominali e ostetriche di I e III trimestre e di controllo, di tre sonde lineari per ecografie di parti molli, superficiali muscolo scheletriche e vascolari, di una sonda microconvex per applicazioni pediatriche e di una endocavitaria per ecografie pelviche ginecologiche. "Siamo davvero molto soddisfatte di questo nuovo strumento che permette alle specialiste Ginecologhe del Consultorio Familiare di effettuare le ecografie ostetriche e ginecologiche, disponendo di uno strumento ad alta precisione – spiega la responsabile del Consultorio Familiare dell’Ausl di Imola, Anna Strazzari –. Aggiungo che il software installato sull’ecografo permette la visione dei referti anche dalle altre sedi consultoriali e dalla Uoc di Ostetricia e Ginecologia, un’opportunità ulteriore per facilitare le consulenze qualora necessarie, rafforzando il lavoro in rete dei professionisti e riducendo la mobilità delle donne".

"Fino a pochi mesi fa, con la strumentazione precedente, non era possibile effettuare tutte le visite ginecologiche e quelle prescritte in gravidanza alla Casa della Comunità di Medicina. Con questo nuovo ecografo si prosegue l’investimento sulla medicina territoriale, ponendo attenzione in particolare alla salute delle donne e dei più piccoli. Come amministrazione abbiamo voluto questo investimento, reso possibile anche dai fondi Pnrr, per valorizzare un spazio prezioso e di grande professionalità come quello del consultorio famigliare di Medicina", dichiara il sindaco di Medicina Matteo Montanari.

