Casa della Scaletta Segreti dell’acqua

Alla scoperta della ’Casa della Scaletta’ e dei suoi paraporti. È la visita guidata in programma stamattina dalle 11 alle 12 in via Scaletta 1 a Casalecchio. Secondo dei quattro appuntamenti della rassegna "Primavera fuori dal Comune", è promossa da eXtraBò con Canali Bologna. In questa suggestiva casa costruita tra il fiume e il Canale di Reno si nasconde un particolare meccanismo idraulico che una volta, in inverno, veniva azionato per frantumare i lastroni di ghiaccio che potevano creare danni alle ruote dei mulini. Restaurata nel Duemila, la casa ospita anche un raro esempio di antica cucina con il focolare, la cassetta per la cenere e i fornelli in muratura. Dal retro si accede al camminamento che conduce ai Paraporti San Luca e Verocchio, scaricatori idraulici regolati da una paratoia. n. m.