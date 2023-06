Casa delle Acque, riaprono i cancelli

Con il taglio del nastro alle 18,30 di lunedì della mostra fotografica di Salvatore Cafarella dal titolo "Lo scorrere dell’acqua attraverso la fotografia", riaprono i cancelli della Casa delle Acque a Casalecchio che per due mesi, fino al 12 agosto, ospiterà la rassegna "Acquolina", il cartellone di musica, spettacoli, area bimbi e prodotti locali da gustare a pochi passi dal fiume Reno e dalla storica Chiusa. La mostra di Cafarella sarà visitabile tutti i giorni dalle 19 alle 23, come lo spazio bimbi "Splash" a cura dell’associazione Le Ortiche, che gestirà anche i laboratori in natura. Insieme agli aperitivi preparati con i vini dei Colli bolognesi, ogni sera la Pasticceria Filippini offrirà gustosi prodotti del territorio.