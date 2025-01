Casa delle Ancelle dei Poveri, un aiuto concreto alle donne

Una realtà silente e composta da un gruppo di coraggiose donne, quella della casa delle missionarie Ancelle dei Poveri. Tra queste c’è Philomina che accoglie all’interno delle sue pareti le donne in trattamento extra-murario. "Qui, le ragazze trovano il calore di una famiglia, l’opportunità di prepararsi a entrare nel mondo del lavoro con un tirocinio formativo e il supporto dei volontari nel loro reinserimento sociale verso l’autonomia abitativa", dice. Ed è in questa abitazione che Philomina e le ancelle buttano il cuore oltre l’ostacolo e con grande generosità operano per aiutare la comunità. "Lavoro come volontaria in carcere da 25 anni. Tante detenute mi hanno chiesto di essere aiutate – racconta Philomina –. Siccome ho sofferto tanto per loro, ho avviato circa sei anni fa quest’attività".

Sotto il periodo natalizio, la casa ha organizzato una festa con i volontari della casa circondariale, in nome dell’allegria. Il risultato è stato una tavola imbandita da diverse culture del mondo. Con donne vestite a festa con abiti tradizionali del Pakistan e dell’India o con vestiti africani, sudamericani o da varie regioni italiane. "Un momento di festa", sostiene l’ancella Philomina. E un’ospitalità preziosa nel passaggio dalla carcerazione alla libertà, momento delicato, "ma noi non le lasciamo mai da sole", conclude.

Giovanni Di Caprio