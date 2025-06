"Casa delle Donne, Zaccaria si dimetta"

Lega e Fdi chiedono la sospensione della presidente della Casa delle Donne e il ritiro dei contributi all’associazione da parte del Comune. Finita nell’occhio del ciclone da alcuni giorni, Susanna Zaccaria però non cede il passo. L’ex assessora alle pari opportunità del Comune, e oggi presidente della Casa delle Donne per non subire violenza, è indagata nell’ambito di un’inchiesta sul presunto rapimento di una bambina di tre anni (oggi 13enne) ad opera della madre, bimba rintracciata di recente in Spagna: la madre e il compagno sono finiti in carcere. Ieri, si è discusso di questo in Consiglio comunale.

"Ho sempre pensato, anche quando non mi riguardava, che i processi debbano essere fatti in tribunale e non sui giornali o in televisione – commenta Zaccaria sui social – e così farò anche in questa vicenda. Per questo motivo non ho intenzione di commentare nel merito le accuse che ancora formalmente nemmeno conosco". Si dice però "fortemente indignata per la strumentalizzazione politica che si è fatta di questa notizia, legata al mio passato ruolo istituzionale, mossa con l’unico obiettivo di screditare, oltre alla mia professionalità, anche il lavoro che tutti i giorni operatrici, volontarie, avvocate e psicologhe fanno nei centri antiviolenza". Questo " è inaccettabile e ci tengo a dire che Casa delle Donne andrà avanti senza cedere di un passo rispetto all’impegno che ogni giorno mette in aiuto e supporto ad ogni donna che ne avrà bisogno, nel pieno rispetto dei ruoli e della legge. Dopo 35 anni di attività e più di 16.000 donne aiutate, non sarà certamente questa vicenda a rallentare il nostro lavoro".

La vicesindaca Emily Clancy garantisce appoggio a Zaccaria. Da parte della Giunta, "ribadiamo la stima nei confronti di Zaccaria e piena fiducia nell’operato della Casa delle Donne – afferma Clancy –, che ricopre un ruolo importante e focale nel prevenire e contrastare la violenza di genere".