Casa e sfratti, tensione a Bologna. Aggredita la leader dei proprietari

Aggredita alle spalle da uno sconosciuto che le ha intimato di "ritirare tutto" ciò che aveva detto. Poi spinta e gettata a terra con violenza. Elisabetta Brunelli, presidente di Confedilizia Bologna, è stata vittima di un’aggressione, giovedì pomeriggio, nel centro storico del capoluogo felsineo. In ordine di tempo, l’episodio è accaduto dopo che l’avvocato ha partecipato all’incontro tra Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, e gli attivisti di Plat e le famiglie che nei giorni scorsi avevano occupato lo stabile Asp in via Don Minzoni 12, sgomberato in maniera autonoma nella serata di mercoledì. Brunelli ha seguito l’evento, chiuso ai giornalisti, all’interno della facoltà di Lettere dell’Università, e poi è uscita. "Sono andata in un bar in via delle Belle Arti, dove ho chiamato il presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa", che su X ha raccontato dell’aggressione. Nel corso della telefonata, "ho riferito al presidente di cosa si era discusso all’incontro, raccontando ciò che Salis ha detto e dicendogli le mie opinioni e critiche – racconta Brunelli –. Poi, ho fatto altre due chiamate, inerenti sempre allo stesso tema".

A quel punto, la presidente si è spostata in direzione di via Avesella, dove è avvenuta l’aggressione: "All’improvviso sono stata raggiunta da uno sconosciuto, alle spalle, che mi ha detto solamente due parole: ’Ritira tutto’". Il ’tutto’ in questione potrebbe essere riferito alla telefonata intercorsa con Spaziani Testa, in merito, appunto, all’assemblea a cui aveva preso parte anche l’europarlamentare Salis. "Ma non riesco a dare un senso alle parole così generiche che mi ha rivolto l’aggressore – precisa Brunelli –. Non riesco a vedere dei collegamenti diretti con Salis e credo anzi che avesse tutto l’interesse perché andasse tutto bene mentre era a Bologna". Dopo l’intimidazione, "questa persona mi ha spinta e buttata per terra – ripercorre l’avvocato –. E poi è scappata". La donna ha battuto il viso sull’asfalto, riportando ematomi e un occhio nero e gonfio. Brunelli, che è stata in pronto soccorso per accertamenti, non ha visto "in faccia l’aggressore, ma la sua voce era maschile ed era da solo". E ieri mattina "ho deciso di sporgere denuncia ai carabinieri", che indagheranno sull’accaduto.

Duro il commento di Spaziani Testa: "Né io né lei (Brunelli, ndr) sappiamo chi sia il vigliacco che ha aggredito alle spalle una donna in una via isolata. Ma confidiamo che i carabinieri lo scoprano". Se per Brunelli la relazione tra l’incontro a cui ha partecipato e l’aggressione non è dimostrabile, per Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, c’è: "Fratelli d’Italia ribadisce che in nessun modo va impedito il diritto e la libertà a poter esprimere le proprie opinioni anche se non condivise – sostiene –. Un diritto che in più occasioni la sinistra mette in discussione, assumendo posture antidemocratiche e illiberali". Per il senatore di FdI Michele Barcaiuolo, "gli episodi di violenza da parte di militanti di estrema sinistra sono sempre più frequenti e preoccupanti", mentre il senatore Marco Lisei si augura "che ci sia una condanna unanime netta e ferma per quanto accaduto".