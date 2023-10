Casa Emilia ‘raddoppia’. In piazza Malpighi alloggi per gravidanze a rischio: "L’accoglienza si allarga"

Casa Emilia, struttura di accoglienza di Fondazione Sant’Orsola, compie due anni, apre una

seconda sede e inizia ad ospitare anche le coppie con gravidanze a rischio. In due anni ha accolto 479 pazienti che devono ricevere le cure di cui hanno bisogno e ora ha inaugurato una seconda sede in piazza Malpighi, aprendo le porte anche alle famiglie che hanno bisogno del Policlinico per far fronte a una gravidanza a rischio. Sono già tre le coppie ospitate, e la settimana scorsa è arrivato il primo fiocco azzurro.

"È stato naturale per noi – spiega il presidente della Fondazione Sant’Orsola, Giacomo Faldella – allargare l’accoglienza a queste famiglie. La nostra casa cresce grazie alla generosità di chi la sostiene e ci mette in condizione di rispondere al bisogno delle persone".

Ora inizia un nuovo capitolo. Casa Emilia apre una nuova sede e dedica alcuni appartamenti alle coppie che vivono una gravidanza a rischio. "Sono circa 50 le famiglie che si rivolgono ogni anno al Sant’Orsola – racconta Gianluigi Pilu, direttore di Ostetricia e Medicina età prenatale del Policlinico – per una malformazione del nascituro che spesso richiede un immediato intervento da parte dei chirurghi e la presenza di una terapia intensiva e rianimazione pediatrica".

Queste famiglie se la gestazione è regolare, hanno bisogno di accoglienza almeno una settimana prima del parto e poi nelle settimane successive. Poi ci sono le mamme la cui gravidanza è delicata per propri problemi di salute.

Si chiama Emanuele e sta benissimo, il bimbo di Cristiana e Giuseppe, la prima coppia con una gravidanza a rischio accolta a Casa Emilia, nella nuova sede di piazza Malpighi. Erano arrivati da Napoli il 26 settembre, tre settimane prima del parto, perché Cristiana negli anni scorsi aveva subito tre interventi chirurgici importanti, proprio al Sant’Orsola con l’equipe del professor Poggioli che, per garantire che tutto vada per il meglio, dovrà assistere al parto insieme ai ginecologi.

"Qui ci siamo sentiti subito a casa – racconta Cristiana –. Anche il fatto di essere in centro è molto bello: non potendo camminare tanto, quando stavo bene potevo uscire e fare una passeggiata".

Per sostenere questa nuova accoglienza e aprire le porte di Casa Emilia ad almeno 80 di queste famiglie ogni anno, Fondazione Sant’Orsola ha avuto accesso al ‘Programma Formul’ di Intesa Sanpaolo. Fino al 31 dicembre 2023 tutti possono sostenere il progetto ‘Casa Emilia, l’accoglienza raddoppia’ donando su For Funding, la piattaforma della banca per la raccolta fondi per progetti solidali (https:www.forfunding.intesasanpaolo.com).