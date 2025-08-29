Va a casa dell’ex compagna violando il divieto: arrestato

Castel San Pietro Terme (Bologna), 29 agosto 2025 – Era stato allontanato da casa e sottoposto al divieto di avvicinamento, ma non ha rispettato la misura imposta dal giudice: per questo un 51enne italiano, con precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castel San Pietro Terme. L’uomo era stato oggetto del provvedimento solo la scorsa settimana, nell’ambito di un’indagine della Procura di Bologna per maltrattamenti contro familiari o conviventi, lesioni personali aggravate e violenza privata ai danni della convivente. La donna, vittima di episodi ripetuti di violenza, era stata collocata in una struttura protetta. Pochi giorni dopo, la stessa ha chiesto aiuto ai militari, manifestando il desiderio di rientrare nell’abitazione ma temendo di trovarvi il compagno, nonostante l’ordine di allontanamento. I carabinieri hanno quindi deciso di accompagnarla e di verificare la situazione. Una volta entrati in casa, i sospetti sono diventati realtà: l’uomo si trovava nella camera da letto, in palese violazione della misura cautelare. A quel punto è scattato l’arresto e il 51enne è stato portato in caserma. Su disposizione della Procura di Bologna, l’uomo sarà processato con rito direttissimo.