Casa, FdI boccia l’edilizia pubblica: "Alloggi sfitti e morosità alle stelle"

Alloggi vuoti e senza piani di recupero. Liste di attesa che si allungano, mentre calano le assegnazioni. Morosità alle stelle, controlli non attuati, una quota di assegnatari stranieri sempre più in crescita. È un bilancio duro, quello di Fratelli d’Italia, sul sistema di edilizia residenziale pubblica. A partire dalla consigliera comunale Manuela Zuntini: "Siamo passati da 5.900 richieste lo scorso anno alle oltre 6.600 attuali – sottolinea la meloniana –, mentre siamo sotto 400 assegnazioni annue con 3.600 domande in attesa".

A Bologna su 12.180 alloggi sono 558 quelli liberi, con 301 senza un programma di recupero (54%), mentre "il Comune spende un milione all’anno per gli immobili sfitti".

Un quadro che per la capogruppo regionale Marta Evangelisti non migliora se si guarda a tutta l’Emilia-Romagna, dove si contano "54.000 alloggi Erp e 7.000 non disponibili per problemi edilizi" per un patrimonio immobiliare "realizzato prima del 1991 nell’88% dei casi e che necessita di manutenzione".

Poi c’è il capitolo assegnazioni agli stranieri, che nel 2023 hanno raggiunto il 65% e riguardano in particolare cinque Paesi: Bangladesh, Pakistan, Ucraina, Romania e Marocco. "E aumenta la morosità – aggiunge Zuntini –. Ecco perché chiediamo una rivalutazione dei criteri di assegnazione in modo da rendere sostenibile il pagamento dei canoni: abbiamo 20 milioni di morosità in buona parte risalenti a prima del 2015".

Francesco Sassone, consigliere in Regione, sottolinea come "i soldi che non vengono recuperati non sono un danno per Acer, ma per la collettività". Ricalcando la proposta di legge presentata in Regione, anche a Bologna FdI chiede di reintrodurre gli accertatori, portare da tre a cinque anni il requisito della residenza, destinare un 10% dell’Erp alle forze dell’ordine ed escludere dalle assegnazioni chi ha commesso reati gravi. Ma c’è anche la richiesta di potenziare l’Ers su cui oggi l’impegno "è irrisorio", afferma la capogruppo in Comune Francesca Scarano. Presenti anche gli altri consiglieri Giancarlo Pizza, Fabio Brinati, Felice Caracciolo ed Elena Foresti, che insiste sul tema della disabilità.