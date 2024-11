’Casa’ in affitto a 600 euro. Ma è di soli 8 metri quadri

di Mariateresa Mastromarino

Seicento euro al mese per un ’monolocale’ nel cuore del centro storico. Un’offerta invitante, a prima vista, visto che l’appartamento in affitto si trova in via Orfeo, nella prestigiosa zona Santo Stefano, ed è "tutto ristrutturato", come riportano tre noti siti di annunci immobiliari.

Una ’bazza’, come direbbero i bolognesi, visti i costi da capogiro che, da tempo, ci sono in città. Ma basta ’scrollare’ la pagina per rendersi conto che l’affare è solo l’ultima follia del mercato degli affitti in città: l’appartamento, che si affaccia sul cortile di un palazzo storico, si sviluppa su una superficie di appena otto metri quadrati che, al momento della visita, riporta l’agenzia Dire, risulterebbe anche sei.

L’annuncio parla chiaro: "Piccolo monolocale, punto di appoggio". Si tratta di un’abitazione con servizio finestrato, al primo piano, come spiegano gli annunci in rete, che danno agli utenti anche altre informazioni sul riscaldamento e l’aria condizionata. Il tutto accompagnato da sette diverse foto che dell’interno fanno vedere ben poco. Ma solo i racconti di chi l’ha visitata può dare un’idea dello spazio reale. Gli otto metri quadrati non hanno fermato, infatti, chi di un’abitazione ha bisogno davvero ed è disposto a qualsiasi sistemazione pur di non spendere cifre esagerate. Su uno dei portali on line, le visite effettuate sono 2.880.

Per accedere all’abitazione si passa da una piccola scala a chiocciola: la ’casa’ è dotata da una finestra simile per dimensioni a quelle di una rimessa. A nemmeno un passo, la mini cucina, il bagno e un letto da una piazza, parzialmente coperto dal piano cottura. L’armadio? Un pensile riadattato con qualche appendiabiti, la "scrivania" sembra una mensola. In questa specifica visita, l’agenzia immobiliare, ha avvisato il potenziale affittuario delle dimensioni ridottissime, mettendolo in guardia sulla vivibilità della sistemazione, ma dicendo che il prezzo è in linea con le quote di mercato di altre città, tipo Milano. Negli annunci si precisa che si tratta di un’abitazione accatastata come A4: nella categoria rientrano tutte le unità immobiliari che appartengono a fabbricati con rifiniture e caratteristiche costruttive di livello modesto, con degli impianti limitati a quelli indispensabili, per esempio, le abitazioni di piccola metratura.