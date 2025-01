’Casa Isora’ apre le porte. Quattro incontri per i genitori

A gennaio il centro per le famiglie ‘Casa Isora’ a Persiceto proporrà quattro incontri rivolti a genitori, educatori e insegnanti per promuovere una maggiore consapevolezza delle opportunità dell’utilizzo degli strumenti digitali con i bambini. Gli appuntamenti, promossi dall’Unione Terre d’Acqua in collaborazione con la cooperativa Bangherang e con il contributo della Regione, sono tenuti da Rosy Nardone, ricercatrice in didattica e pedagogia speciale. Primo appuntamento l’ 11 gennaio dalle 10 alle 12 con ‘Il digitale a misura di bambino: opportunità e sfide’.