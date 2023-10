’Casa Pepoli’, appartamenti per le persone con disabilità

Si chiama ’Casa Pepoli’ ed è il nuovo gruppo appartamento a Castiglione dei Pepoli in via G. Pepoli, 12, nato grazie alla co-progettazione - innovativo strumento di amministrazione condivisa avviato dall’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese – tra Cooperativa Sociale Bologna Integrazione, Cooperativa Open Group e Anffas Bologna, oltre ad altri partner e sistema dei servizi sociali.

Il progetto è finanziato dal Pnrr per servizi dedicati alle disabilità e marginalità sociale. L’iniziativa vedrà una commistione di attività volte alla promozione dell’autonomia e dell’indipendenza delle persone con disabilità intellettive coinvolte, attraverso la collaborazione di diverse figure sanitarie e non, che si occuperanno attraverso azioni mirate a, tra l’altro, : stimolare le autonomie all’abitare e al processo di vita indipendente e avviare un ambito lavorativo.

"Casa Pepoli rappresenta una nuova straordinaria iniziativa volta a contribuire alla promozione della vita indipendente e autonoma per le persone con disabilità" afferma Giandario Storace, presidente del capofila progettuale "un percorso che le coinvolgerà in prima persona a 360° insieme ai loro familiari e agli operatori e che siamo certi porterà a risultati straordinari per tutte le persone con disabilità che attraverso Casa Pepoli vedranno concretamente il loro diritto ad un vita il più possibile indipendente".

"Il nostro obiettivo - dice il sindaco Maurizio Fabbri – è sempre stato quello di avere anche in appennino servizi di qualità per tutti i nostri cittadini. Negli ultimi anni sono nati o cresciuti tanti nuovi servizi per le persone disabili e Casa Pepoli diventa un ulteriore salto in avanti. Il tema della vita autonoma e del Dopo di Noi sono al centro della nostra attenzione, e grazie al lavoro di squadra di tutti i soggetti pubblici e privati abbiamo saputo cogliere l’opportunità del Pnrr per poter realizzare questo servizio, che per me è il coronomento migliore di 10 anni di attività da sindaco di Castiglione".