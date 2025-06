’Casa’ per studenti all’ex Istituto Zoni

Si è aperto il cantiere della residenza universitaria Torleone, uno dei 12 collegi di merito della Fondazione Rui, che dal 2026 avrà una nuova sede nell’edificio dell’istituto Zoni. L’obiettivo è restituire a studenti e cittadini un polo culturale nell’edificio in zona universitaria, per offrire un servizio all’intera comunità e al territorio. Giuseppe Ghini, Presidente della Fondazione Rui: "La Nuova Torleone riunisce forme antiche e moderne di attenzione del mondo cattolico locale per le esigenze degli studenti dell’università di Bologna, in particolare per studenti fuorisede. Grazie all’impegno congiunto di istituzioni ed enti locali, e alla generosità dell’istituto Zoni e della famiglia Comelli, questa nuova Residenza aprirà le porte alla città"