Casa Savini, il salotto dei nostri tempi

Nicoletta

Barberini Mengoli

Nel ‘700 e nell’’800 la funzione del salotto era quella di favorire le tendenze artistiche e letterarie grazie all’arte della conversazione e della conservazione di certe regole del buon gusto. I salotti bolognesi nelle case nobili, ligi nel seguire questi principi, si moltiplicarono e sopravvissero nel tempo. Ovviamente nel 2000 tante cose sono cambiate, ma il desiderio di coltivare il sapere e la curiosità di conoscere sono rimaste intatte. È il caso del salotto bolognese Casa Museo Renzo Savini (via Letizia) che, realizzato nel 2021 a opera della figlia Benedetta Savini Marescotti per continuare la passione per la cultura del padre ormai deceduto, decise di costituire una specie di cenacolo artistico di persone attorno alla collezione d’arte paterna. L’idea si è poi allargata a presentazioni di libri, interviste, conversazioni su temi importanti con la partecipazione, ogni volta, di personaggi del mondo della cultura, ma soprattutto con grande partecipazione del pubblico.

Oggi questo salotto ha fatto strada, tanto è vero che nei primi mesi del 2022 è entrato a far parte dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. In seguito la Regione Emilia-Romagna, rifacendosi a un’istituzione francese che riguardava le case e les atelièrs di personaggi che hanno contribuito a incentivare il patrimonio culturale del Paese, ha dato vita a un censimento e a un relativo riconoscimento regionale. Benedetta Savini dopo un corso obbligatorio e un test dei requisisti necessari della sua ‘Casa Museo’ ha raggiunto il punteggio atto al riconoscimento, rinnovabile ogni tre anni. La suddetta Casa, commissionata nel 1964 all’architetto Raoul Biancani dal bolognese Renzo Savini, uomo colto e appassionato ricercatore di oggetti e reperti naturalistici, è frutto di un progetto dove la luce delle finestre gioca con gli spazi interni. Ora questo salotto, creato per onorare la figura del padre, Benedetta Savini Marescotti l’ha reso un luogo moderno, attuale, al passo coi tempi nel rispetto della cultura.