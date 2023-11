Casa, scintille tra Clancy e Airbnb sulle piattaforme per affitti brevi

Scintille a Milano sul tema casa, durante il festival ‘Future4Cities’: a incrociare i guantoni sono Valentina Reino, head of public policy di Airbnb, e la vicesindaca Emily Clancy. "Gli affitti brevi mettono a rischio il diritto all’abitare – attacca Clancy – nei borghi più piccoli possono portare turismo. Nelle città invece il fenomeno va regolato, perché ha un impatto sulla residenzialità a lungo termine. I proprietari preferiscono guadagnare di più con le piattaforme rispetto a fare contratti a canone concordato". Clancy insiste sui contenuti raccontati nell’intervista al Carlino: "Ci sono piccoli proprietari che integrano il proprio reddito, ma c’è anche una forte speculazione. La maggioranza degli annunci non è di singoli proprietari, tanti sono di grandi proprietari o intermediari".

Clancy porta il caso di Bologna: "Il centro storico non è ancora completamente turistificato, ma dobbiamo intervenire ora". In pochi anni, ricorda la vicesindaca, gli affitti brevi sono cresciuti dai 700 nel 2015 ai 4.500 di oggi: "E nello stesso periodo i canoni concordati sono scesi delle stesse unità: c’è una correlazione precisa".

La rappresentante di Airbnb rintuzza: "Le locazioni brevi sono un numero limitato rispetto al totale degli appartamenti – afferma Reino –: parliamo di circa 4mila alloggi sulla piattaforma, di cui il 30% sono stanze. Quindi in tutto 2.800 appartamenti. Ma ci sono anche 88mila case vuote: bisogna guardare il fenomeno nel suo complesso, non si può ridurre il problema in maniera semplicistica alle locazioni brevi".