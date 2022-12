Bologna, una casa per i senza dimora: Max e Roberto, il tetto non è di stelle grazie a Piazza Grande

Bologna, 30 dicembre 2022 . “Oggi faccio il pizzaiolo, studio canto e recitazione. Fino a poco tempo fa dormivo per strada e la mia vita era completamente diversa". Massimiliano Palladino, 48 anni, è un ex senza dimora di origine romane. Oggi, però, Max vive in un appartamento in San Donato. E questo è stato possibile grazie ai progetti del network Housing First, attraverso il quale le persone che vivono in strada, o rischiano di perdere l’abitazione, ricevono dai servizi sociali l’opportunità di entrare in un appartamento senza passare dal dormitorio e di essere supportate da un’équipe di operatori specializzati. Ed è proprio qui, infatti, che entra in gioco la cooperativa sociale Piazza Grande, che attualmente sta seguendo Massimiliano e altre persone in un percorso di reintegrazione sociale e benessere soggettivo. "Dormivo nel parco della Montagnola, con me avevo solo un piumino per riscaldarmi – racconta Massimiliano –, ogni mattina al risveglio il pensiero era sempre lo stesso, ovvero trovare un modo per fare colazione. Allora per raccattare qualche spicciolo facevo un po’ il pagliaccio cantando e facendo battute in romano e napoletano". Prima di Bologna, Max (è così che si fa chiamare), viveva a Roma e Napoli: "Avevo un bel lavoro,...