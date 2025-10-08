Chiusa la ‘casa dello spaccio’, 41enne bolognese arrestata dai carabinieri

Bologna, 8 ottobre 2025 – Militari dell’Arma in prima linea per contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti. I carabinieri del Norm Sezione Operativa del Comando Compagnia di Bologna Borgo Panigale hanno infatti arrestato una 41enne italiana per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’episodio che ha portato all’arresto della donna è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti.

Durante il servizio, i militari, notando movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione della donna, hanno deciso di effettuare una perquisizione all’interno della casa, dove nella disponibilità della 41enne è stata rinvenuta della sostanza stupefacente, per la precisione circa 35 grammi di cocaina suddivisi in 18 dosi, oltre alla somma in denaro contante di circa 4.000 euro e materiale per il confezionamento.

Alla luce delle indagini, la sostanza stupefacente, il materiale rinvenuto e la somma in denaro, sono stati sequestrati, mentre la 41enne è stata arrestata dai carabinieri. In sede di processo con rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e in attesa della sentenza posticipata per la richiesta dei termini a difesa, la donna è stata rimessa in libertà su disposizione del giudice.

I carabinieri della stazione Bologna Navile, impegnati in un servizio mirato alla prevenzione dello spaccio, il giorno prima, avevano fermato un 18enne bolognese già noto alle forze dell’ordine, che si trovava seduto su una panchina con atteggiamento sospetto. L’identificazione e la successiva perquisizione hanno confermato i sospetti dei militari: il giovane aveva con sé 720 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Poco distante, nascosti in due involucri di cellophane, sono stati trovati quasi 20 grammi di cocaina e oltre 34 grammi di hashish, segnale di una probabile attività di spaccio.

Le verifiche sono proseguite nell’abitazione del ragazzo, sempre in zona Bolognina. Qui i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori sostanze: 26 grammi di hashish e circa 6 grammi di marijuana, tutto materiale pronto per essere immesso sul mercato. Il 18enne, in queso caso, è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno, posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima al tribunale di Bologna.