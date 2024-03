"Casa, urbanistica, mobilità: questa giunta ha visione. Ora uno scatto sul welfare"

Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna, cosa ne pensa dei primi due anni e mezzo di mandato di Matteo Lepore?

"Sono stati anni molto movimentati. In questi ultimi tre anni e mezzo, quindi considerando anche la fine della consiliatura precedente, ci sono stati cambiamenti non previsti. Una situazione totalmente inedita".

Si riferisce al periodo post pandemia?

"Certo. Sarebbe ben diverso dare un giudizio in una situazione stabilizzata, difficile fare paragoni. Dal virus alle misure straordinarie per le compensazioni economiche necessarie per i danni della pandemia, fino al Pnrr e alla crisi delle materie prime, i conflitti internazionali, l’inflazione. Una girandola di trasformazioni".

E Lepore ha saputo navigare bene in questa tempesta perfetta?

"C’è stata capacità di reazione. Come rappresentanza cooperativa e come associazioni di imprese, in questi anni di profondi confronti con le pubbliche amministrazioni, abbiamo sempre detto che i due sguardi sull’emergenza e sulla prospettiva sono sì doverosi, ma guai a soffermarsi solo sulla prima. Ecco, il ragionamento sul nuovo assetto urbanistico del distretto ‘Tek’ è figlio di uno sguardo di prospettiva, quindi bene. Certo, ci vogliono piedi di piombo e cautela perché serviranno grandi risorse intellettuali ed economiche. Ma la visione c’è, ora occorreranno pragmatismo e velocità di esecuzione. La grande sfida per Bologna è proprio quella della capacità di esecuzione".

In cosa si può migliorare?

"Più che di miglioramenti, posso parlare di dove noi crediamo che serva attenzione, su tante partite dove le competenze non sono solo del Comune. Cito le disuguaglianze territoriali e sociali, a livello metropolitano c’è il tema dell’investimento complessivo per la riduzione dei divari tra opportunità. E poi le carenze infrastrutturali, le reti telematiche che devono essere potenziate, la tenuta del sistema di welfare in un momento demografico delicatissimo. Quella del welfare è un’infrastruttura per lo sviluppo economico e la coesione sociale che necessita un’attensione pari a strade e ferrovie".

Crisi della Garisenda, scatto tardivo?

"Ne parlavamo prima, un aggravamento imprevisto. E i bolognesi hanno reagito in maniera eccezionale, tengono tanto alla loro città".

Troppa confusione sulla Città 30?

"Condivido pienamente l’obiettivo della riduzione dell’incidentalità, ma forse avrei immaginato uno sviluppo della misura più sperimentale, per zone, per fasce. In questo momento, però, impattano di più i cantieri. Una valutazione si potrà dare solo quando li avremo alle spalle".

Passante, un ritardo non più tollerabile?

"Ecco: più che la città a 30 all’ora, il tema mi sembra la tangenziale a 30 all’ora. Speravamo che il Passante si risolvesse in tempi più brevi, è necessario che si sblocchi rapidamente".

Infine l’emergenza casa.

"L’Italia non ha un piano casa da 30 anni, e questo incide. I modi dell’abitare sono cambiati, Bologna rifletta sul costo delle aree e occorre mettere in concorso le risorse pubbliche e quelle private, che da sole non possono farcela".

