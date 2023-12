Casadei: "Impariamo tutti a conoscere il liscio"

Lasciarsi sedurre da polche e mazurche, volteggiare tra calici e avventure che portano nel cuore edonistico della Romagna. Tutto in una notte. È un viaggio tra ricordi nostalgici e quei sorrisi che illuminano i volti dei ballerini quando eseguono il passo perfetto, Il Ballo, lo spettacolo che Maria Pia Timo e la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra mettono in scena domenica all’Arena del Sole (via Indipendenza 44, ore 21.30).

Mirko Casadei, Il Ballo racconta una storia che ha radici lontane e della quale lei è protagonista da molti anni.

"Con Maria Pia Timo rievochiamo i percorsi meravigliosi del liscio, sin dal leggendario Zaclén che, nella seconda metà dell’800, con le sue composizioni ha fatto nascere quel suono che venne poi ripreso da Secondo Casadei e, dopo la sua scomparsa, da mio padre Raoul. Una musica pensata per far ballare, divertire le classi sociali che erano state tenute lontane dal piacere della danza. Una vera rivoluzione culturale, che ha ‘spostato’ le polche e le mazurche dalle corti della Mitteleuropa alle nostre campagne. E lo facciamo mescolando i suoi monologhi con le canzoni dal vivo che eseguo con la mia POPular Folk Orchestra",

Uno spettacolo da ballare, come dice anche il titolo.

"Sì, è davvero difficile rimanere fermi sulle sedie: il liscio ha la capacità di travolgere, invita a lasciarsi andare, ad alzarsi e a provare i primi, timidi passi di danza. Il resto viene da sé, e il teatro si trasformerà presto in una delle nostre luccicanti balere".

Un invito che vale anche per chi non ha mai ballato prima?

"Nello spettacolo, tra un brano e un intervento di Maria Pia Timo, abbiamo inserito dei brevi, ma esaustivi tutorial, che abbiamo affidato a una scuola di danza, per insegnare ai neofiti le prime figure del valzer e delle polke. Un corso velocissimo per iniziare. Sono certo che chi supererà il timore, diventerà un frequentatore abituale delle sale e scoprirà quanto il liscio faccia bene al corpo e alla mente".

Una musica che è stata, e continua a essere, specchio della società.

"Una musica popolare, che riflette e narra le trasformazioni, non solo quelle epocali, ma anche quelle piccole, quotidiane, personali, che Maria Pia Timo ricostruisce e che noi sottolineiamo suonando le canzoni che le riguardano. Brani tutti da ballare, che parlano spesso di temi che non ti aspetteresti dal liscio e che invece hanno molto a che fare con i nostri valori. Penso, ad esempio a Ad chi sit è fiol?, un modo di dired dei paesi della Romagna, per noi il simbolo del superamento di qualsiasi pregiudizio legato al luogo da cui una persona proviene".

Parlava dei valori del liscio.

"Valori semplici, basilari, che vorremmo fossero condivisi da tutti. La famiglia, l’amicizia, il piacere di incontrarsi e di fare comunità. Il liscio è questo sin dai tempi di Zaclén, e questo è il messaggio che attraversa tutto lo spettacolo e che risuona nelle canzoni che porteremo a Bologna, invitando tutti a intonare insieme a noi, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, Romagna Mia". A mezzanotte, tra un valzer e l’altro, gli artisti brinderanno con il pubblico.