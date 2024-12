Casale: "Ci è mancato solo il gol". La carica di Holm: "Noi in crescita"

Il mercato sta arrivando. A dirlo Italiano, che ha sottolineato come il Bologna abbia ora un’identità a prescindere da chi giochi. A raccontarlo, in primis, la gara con il Benfica, dove Holm conferma le uscite delle ultime gare anche da terzino adattato, Casale offre una prestazione di livello e senza sbavature e Iling parte forte e poi si sbatte quando il Benfica cresce e mette i rossoblù all’angolo, trovando un’ultima sgasata nel finale che purtroppo non produce tiri o la rete sperata. "Ma prestazioni simili sono tanta roba: sul campo e in chiave fiducia". Parola di Nicolò Casale, che poi insiste: "Prestazioni del genere contro grandi squadre sono quello che ti danno certezze e fiducia. In Champions non abbiamo mai sbagliato sul piano della prestazione, men che meno stasera: purtroppo ci è mancato solo il gol e non è la prima volta. Ma La crescita è costante, continuiamo a lavorare per fare sempre meglio".

E’ soprattutto dai nuovi che il Bologna e i bolognesi si aspettavano una risposta: con loro Italiano. Finalmente è arrivata. O meglio, aspettando Dallinga finalmente stanno arrivando. E pure Emil Holm ritrova il sorriso: "Siamo orgogliosi di questa partita, è mancato solo il gol". Non sono mancati carattere, identità, palleggio, voglia di provare a giocare il proprio calcio, prendendosi rischi. E quando hai davanti un campione come Di Maria è necessario. Ma pure stimolante: "Mi piace sempre avere l’opportunità di giocare contro giocatori così forti", continua lo svedese, che prima ancora che degli avversari si preoccupa del percorso dei rossoblù: "Noi stiamo dimostrando di crescere partita dopo partita: lavoriamo sodo, stiamo concentrati ed è questo che conta. Ci toglieremo delle soddisfazioni".

Manca ancora il colpo con una big: l’obiettivo è coglierlo domenica con la Fiorentina, per rientrare a pieno titolo nella corsa per l’Europa del futuro, per dimostrare che questa Champions può servire come trampolino di lancio per il nuovo corso. Con loro, anche Iling-Junior: "Tanto io quanto altri miei compagni abbiamo avuto l’opportunità di farci notare e far vedere cosa possiamo fare e penso di poter dire che l’abbiamo sfruttata. Non abbiamo segnato, ma non abbiamo più il problema del gol, quello che conta è che stiamo crescendo e stiamo sfruttando le esperienze per riuscirci. Dobbiamo stare sempre dentro la partita e lo abbiamo fatto e continuare così".

Marcello Giordano