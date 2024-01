Casalecchio, commissione Pd la prossima settimana

C’è confusione sotto al cielo di Casalecchio. E mentre la coalizione di centrosinistra perde pezzi, in primis Azione, e tra le altre liste civiche crescono i malumori, si attende la decisione della commissione provinciale di garanzia del Pd che dovrà decidere sul ricorso del dem Saverio Vecchia. Toccherà, insomma, all’assise dell’ex partitone dirimere una vicenda piuttosto complessa, in seguito alla decisione dell’assemblea Pd del 2 gennaio di superare le primarie e di puntare, quindi, sull’attuale assessore allo Sport Matteo Ruggeri come candidato. Ricorso che, Teresa Marzocchi, presidente designata della commissione di garanzia dem, ha ricevuto giovedì pomeriggio. "Stiamo leggendo la documentazione. Ci viene chiesto un parere sull’eventualità di primarie di coalizione; il secondo sugli aventi diritto al voto" della famosa assemblea che ha designato Ruggeri come candidato. Una forzatura, secondo Vecchia, che vuole una verifica anche sui numeri. Marzocchi accelera l’iter: "Convocheremo la commissione il prima possibile, direi già la prossima settimana. Ne ho parlato con la segretaria provinciale Pd, Federica Mazzoni".

La commissione conta 9 membri, tre dei quali sono della minoranza del partito che potrebbe essere l’ago della bilancia, vista la spaccatura interna alla maggioranza (Ruggeri è vicino ad Andrea De Maria, Vecchia all’assessore di Palazzo d’Accursio Luca Rizzo Nervo).

Più chiaro il quadro del centrosinistra a Castenaso, dopo la decisione di Azione di appoggiare il bis del sindaco Carlo Gubellini. "La politica deve tornare a mediare evitando i conflitti, a maggior ragione se inutili. Con Azione – dice Gubellini – è stato avviato un confronto nel merito e il sostegno manifestato alla mia prossima candidatura è un passo avanti importante. Si deve lavorare di squadra e apertamente, i cittadini chiedono chiarezza sul progetto politico, unità di intenti e non sono più disponibili ad accettare tattiche interne".

Rosalba Carbutti