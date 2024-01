Casalecchio Comunali, il Pd si spacca in due

È spaccata la maggioranza Pd. E la tensione in queste ore è altissima. Parliamo della dirigenza che tiene in mano le redini a livello provinciale, che aveva sostenuto la salita a Palazzo d’Accursio di Matteo Lepore, e che ora si trova a fare un guado nelle nebbie in vista delle elezioni comunali a Casalecchio, il terzo Comune più popoloso dopo Bologna e Imola. Da una parte c’è Matteo Ruggeri, candidato vicino al deputato Andrea De Maria, che è stato formalmente designato come candidato alle Comunali dal voto di due sere fa celebrato dall’assemblea casalecchiese dem. Dall’altra c’è Saverio Vecchia, vicino all’assessore Luca Rizzo Nervo (che non dispiace quindi a Federica Mazzoni e a Matteo Lepore), che rivendica di possedere le firme necessarie per poter disputare le primarie, previste da statuto, e che contesta il voto di due sere fa. Tanto che farà ricorso alla commissione di garanzia provinciale del Pd (e lì occhio al peso della minoranza che fa capo ad Aitini-Critelli, che ha 3 voti su 9).

Il 26 dicembre è stata convocata per il 2 gennaio la suddetta assemblea. Al centro il documento (primo firmatario il sindaco uscente Massimo Bosso) che supera per iscritto le primarie. Perché Ruggeri è stato indicato a robusta maggioranza nelle consultazioni appena concluse, e perché "gran parte della coalizione" le primarie non le vuole. Al voto vergano in 33, 23 con sì, 9 con un no, un astenuto. Il Pd di Casalecchio indica Ruggeri come candidato. Vecchia però lo dichiara davanti a tutti: "Io resto in campo, ho il 35% in assemblea per fare le primarie e la coalizione non esiste ancora". Ci sarebbe stata quindi una palese "forzatura" secondo la parte avversa a Ruggeri, e a infittire la traversata tra le nebbie si è aggiunto un documento della civica ‘E’wiva Casalecchio’ vicina a Coalizione civica, il pezzo più grande della nascitura alleanza. Il vicesindaco Massimo Masetti: "Si formalizzi un tavolo della coalizione all’interno della quale ci sia la possibilità di fare le primarie. Voglio sentire la viva voce degli alleati, parlare di programmi e vedere prima se c’è, la coalizione. Il Pd non dà pari dignità alle forze in campo". Il pasticcio è servito, parola ai garanti.

pa. ros.