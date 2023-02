Casalecchio entra nella top ten dei Comuni più digitali d’Italia

Casalecchio nella top ten dei Comuni più digitali d’Italia. Lo ha stabilito la classifica stilata da Enti Digitali: progetto promosso dalle società Register.it, Data Drivers e Prokalos che ha proprio l’obiettivo di valutare il livello di maturità digitale delle amministrazioni comunali italiane. Una pagella che si basa sulla elaborazione di un indice di maturità digitale sulla base dei punteggi attribuiti all’azione in quattro aree di attività: i servizi pubblici, le infrastrutture, i cittadini e le imprese.

Tra gli indicatori utilizzati ci sono infatti la formazione sulla tecnologia di informazione e comunicazione, la strumentazione a disposizione dei dipendenti pubblici, le conoscenze e le abitudini digitali dei cittadini, i servizi online della pubblica amministrazione, la presenza di fibra, servizi in cloud e altre infrastrutture a livello comunale utilizzate da famiglie e imprese. Sulla base dei dati raccolti quindi, il Comune di Casalecchio si posiziona al sesto posto nella classifica generale e al primo nella classifica dei comuni di medie dimensioni. "Questo primato è frutto di un lavoro corale che ha coinvolto in pratica tutto il personale del Comune di Casalecchio con il supporto del Servizio Informatico dell’Unione Reno Lavino Samoggia – commenta il vice sindaco con delega alla tecnologia dell’informazione Massimo Masetti –. Negli ultimi anni abbiamo lavorato per digitalizzare praticamente tutti i servizi".