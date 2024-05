Casalecchio, il Pd assediato. Ruggeri scaccia i fantasmi: "Coalizione ampia per vincere"

Matteo Ruggeri è il candidato ufficiale del Pd per una poltrona di primo cittadino dal Dopoguerra sempre appannaggio del ‘partitone’, capace di rappresentare la maggioranza assoluta degli elettori di Casalecchio. Negli ultimi anni, le cose sembrano essere cambiate e oggi il centrosinistra si presenta a pezzi, diviso come non mai, in particolare sulle materie urbanistiche.

Ruggeri, che succede nel blocco politico che fino ad ora ha governato la città?

"Una nuova generazione che, in questi anni, si è impegnata nell’amministrazione e nel partito ha evidentemente dato fastidio a chi voleva continuare ad avere il potere, tanto da rinnegare tutto quello sostenuto fino a ora. Nonostante ciò, ci presentiamo con una coalizione nuova e più ampia del passato. In più, il Pd è con me".

Come replica alla denuncia del candidato Braga di ingerenza dell’amministrazione nella campagna elettorale?

"Non ho niente da replicare al candidato di Calenda che lancia progetti che vengono smentiti dagli interessati".

Le categorie produttive non nascondono le difficoltà che i mutamenti del quadro economico generale e i cantieri stanno provocando specie al commercio di vicinato e ai piccoli imprenditori. Quali sono le sue risposte?

"Sono in ascolto della città e del suo mondo produttivo ed economico. Casalecchio ha bisogno di correre verso il futuro, per questo tra le priorità ci sarà l’investimento su sicurezza e decoro urbano, oltre a un miglioramento della viabilità".

Il futuro della città dipenderà dalle scelte urbanistiche sulle quali i candidati sindaci hanno visioni spesso divergenti. Come vede il futuro dell’area Ex Pedretti?

"Casalecchio dopo la grande trasformazione messa in atto dal sindaco Castagna deve ripensare il suo centro cittadino. Per farlo saranno molti gli interventi necessari e quello della creazione di una piazza viva davanti al teatro sarà una di quelle. Dialogheremo con i nuovi proprietari per creare un edificio che sia ben integrato nel contesto"

E l’ex-Hatù?

"Verranno realizzati 105 appartamenti, di cui 27 dedicati alle giovani coppie a prezzi calmierati. Ma Casalecchio ha tante altre priorità, è per questo che intendo cambiare la raccolta dei rifiuti organici, con piccoli bidoni di vicinato accessibili con chiave".

Quali idee mette in campo per l’utilizzo dell’ex municipio? "Ospiterà abitazioni di tre ufficiali dei carabinieri, poi realizzeremo un progetto legato al turismo dei cammini e alla memoria".