Casalecchio, incubo dem. Braga trascina Ruggeri al ballottaggio fratricida

Il peggiore degli incubi per il Pd casalecchiese (ma anche per quello bolognese) si è concretizzato nel voto amministrativo nella cittadina sul Reno alle porte di Bologna dove sulla base dello spoglio dei 17.736 voti espressi da poco più del 62% degli aventi diritto, vedrà per la prima volta dal dopoguerra il partito erede del Pci andare al ballottaggio. Ma questo non è tutto: perché a rendere ancora più fosco il futuro di Matteo Ruggeri, il candidato ufficiale del partitone, è il fatto che per un pugno di voti (un centinaio in tutto) non dovrà vedersela con il portabandiera del centro destra Enrico Pasquariello (Lega), che per una sessantina di schede ha visto sfumare la prospettiva del primo ballottaggio per il centrodestra.

Fra due settimane infatti Ruggeri se la vedrà con un candidato del suo stesso campo: Dario Braga, 71 anni, chimico, senza tessere di partito, sostenuto inizialmente da Azione, ma elettore dichiarato del Pd alle europee, che in poche settimane ha aggregato intorno al suo nome quattro liste: Azione, Europa Verde, le liste civiche Girasoli e Casalecchio di Reno. Formazioni che hanno raccolto ben pochi voti rispetto alla quinta lista, quel ’Centro sinistra per Casalecchio’ che rappresenta in realtà una corrente del Pd portata alle sue estreme conseguenze da una parte del suo stesso gruppo dirigente, capitanata da Saverio Vecchia, primo segretario del Pd di Casalecchio, e già esponente della segreteria provinciale e della direzione regionale. Vecchia è stato pronto a salire sul carro guidato da un candidato civico che ha espresso idee nuove sul futuro della città, trovando la sponda determinante di pezzi da novanta come l’ex assessore e presidente del consiglio comunale Antonella Micele, l’attuale vice sindaco Massimo Masetti, l’ex sindaco Ghino Collina, e altri amministratori come Carmela Brunetti, Tamara Frascaroli, Fabrizio Agostinelli. Ex consiglieri, ex assessori ed esponenti di spicco della maggioranza storica di Casalecchio che ha spaccato la compagine di governo e definito i contorni di una guerra fratricida che in campagna elettorale ha visto mettere in discussione non solo una tranquilla continuità di governo, ma anche le grandi scelte urbanistiche della città.

"Abbiamo fatto una cosa grande e anche Ruggeri ha fatto un bel risultato. Insieme abbiamo mandato il centrodestra al terzo posto", commenta sornione Vecchia. Mentre Ruggeri, dal suo quartier generale alla Marullina, fa buon viso a cattiva sorte ed annuncia: "Domattina vado a comprare un paio di scarpe nuove. Quelle vecchie sono da buttare", dice per chiarire di essere pronto al ballottaggio. Ed è chiaro a tutti che fra due settimane la partita sarà diversa, solo in apparenza giocata interamente nel campo del centro sinistra, perchè comunque in ballo ci saranno i quasi 4mila voti degli elettori che hanno scelto la coalizione guidata da Pasquariello, ed anche i 600 elettori che invece hanno premiato Marco Odorici, che rientrerà in consiglio dopo due legislature di assenza a rappresentare valori e istanze della sinistra antagonista.

Gabriele Mignardi