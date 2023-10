Casalecchio piange Franco Balotta. Sindaco delle grandi trasformazioni

Casalecchio piange Franco Balotta, 86 anni, il sindaco del Pci che nel lontano 1972 istituì i quartieri, che nel 1976 organizzò gli aiuti ai terremotati del Friuli e che, nel corso del suo mandato (durò sino al 1978), si trovò a gestire la patata bollente dell’affare Parco Talon, l’operazione urbanistica che consentì al Comune di Casalecchio di acquisire gratuitamente i 100 e passa ettari del parco di Villa Talon sotto il Colle della Guardia, sotto il Santuario della Madonna di San Luca. Scomparso la notte scorsa, lascia la moglie Luciana. I funerali dell’ex sindaco Balotta si terranno in forma laica in municipio, alle 16 di venerdì prossimo, 20 ottobre.

"Proprio quel giorno – ricorda Roberto Mignani, ex capogruppo della Dc , il maggiore gruppo di minoranza ai tempi di Balotta, e anche vice sindaco in quota Pd – con Franco e tanti altri amici ci saremmo ritrovati per l’appuntamento annuale (l’ultimo venerdì di ottobre) degli avventori del Caffè del Rosso". Franco Balotta è stato il quarto sindaco di Casalecchio dal 1945, dopo la Liberazione.

"Balotta – sottolinea l’attuale sindaco Massimo Bosso – è stato il sindaco delle grandi trasformazioni, realizzando le nuove scuole, gli impianti sportivi e le fognature della città". "Decisiva – aggiunge l’ex sindaco Ghino CollinaBalotta – l’azione di Ballotta nell’organizzazione dei soccorsi ai terremotati del Friuli (6 maggio 1976). In pochissimi giorni riuscì a riempire un intero scuola bus e un autocarro di derrate e strutture e ad arrivare a Gemona. Tra i volontari c’erano tanti consiglieri e assessori comunali, compreso il parroco don Carlo Marzocchi. Quella capacità organizzativa non è mai andata persa, tanto è vero che Casalecchio è stato sempre tra i primi comuni a portare gli aiuti nei terremoti delle Marche come dell’Umbria". A Casalecchio Franco Balotta viene ricordato anche per le sue innovazioni politiche, nonostante provenisse da una ferrea scuola politica del Pci. "Seguendo la lezione di Giuseppe Dossetti – ricorda Mignani – Ballotta all’inizio degli anni ’70 introdusse i Consigli nei sei Quartieri, scegliendo i presidenti tra i rappresentanti di tutti i partiti. Nelle inchieste per l’affare Talon Ballotta non fu mai inquisito".

Nicodemo Mele