Casalecchio ricorda Cremonini

Con una cerimonia che si svolge nel giardino della piazza del Monumento ai Caduti oggi alle 11 Casalecchio rende omaggio al cavaliere ufficiale Mario Cremonini e ai fanti caduti del Secondo reggimento fanteria Cravatte Rosse. Sarà il sindaco Bosso, con il presidente della sezione Giuliani dell’associazione nazionale del Fante, Tonino Marzocchi, ad inaugurare un cippo commemorativo. Mario Cremonini (1915-1995) nel corso della seconda guerra mondiale fu combattente in Croazia. Dal 1960, assieme a Giuseppe Ventura decise di fondare a Casalecchio una sezione del gruppo Cravatte Rosse intitolata al capitano maggiore Giorgio Giuliani, morto in combattimento in Croazia. Sodalizio che si è distinto nell’impegno al servizio della comunità e per il prodigarsi per il ritorno in patria dei caduti di Casalecchio.