Casalecchio ricorda. Pierina Zoccadelli, ex preside e volontaria

Cerimonia pubblica di commemorazione di Pierina Zoccadelli, oggi alle 16 al centro sociale Garibaldi di Casalecchio, dove con l’intervento di cittadini e autorità verrà ricordata la ex dirigente scolastica casalecchiese che insieme alla sua professione per decenni ha dedicato tempo ed energia all’ impegno civile, sociale e istituzionale. In particolare nella veste di volontaria è stata per oltre trent’anni coordinatrice della Lega Italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) e nel ruolo di consigliera comunale ha inoltre partecipato attivamente alla crescita solidale della comunità. Appuntamento negli spazi di via Esperanto dove sono previsti gli interventi del sindaco Matteo Ruggeri, Francesco Rivelli, presidente emerito di Lilt Bologna, Pierluigi Ballardini, attuale presidente Lilt di Casalecchio.