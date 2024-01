Casalecchio, Saverio Vecchia lascia i dem

Il Pd perde pezzi. E a Casalecchio le mancate primarie portano Saverio Vecchia, iscritto da 30 anni (dal Pds in avanti), a non rinnovare la tessera dem.

Le ultime settimane sono state complicate per il centrosinistra: dalla scelta dell’Unione comunale Pd di sostenere Matteo Ruggeri (vicino al deputato Andrea De Maria) senza gazebo, al ricorso dello stesso Vecchia, poi bocciato dai garanti dem. Non sono mancati altri movimenti, con un altro dirigente storico, Fabio Abagnato, che in polemica ha mollato l’ex partitone. Così come la consigliera dem Tamara Frascaroli che ha lasciato il gruppo Pd per iscriversi a quello di ’Evviva Casalecchio’. Ma il nome che fa più rumore è certamente quello di Vecchia, primo segretario del Pd di Casalecchio ed ex assessore, vicino a Luca Rizzo Nervo e all’ex sindaco Simone Gamberini, nome storico del mondo di sinistra. "Mi sono prima dimesso dalla segreteria provinciale, poi dalla direzione regionale del partito. Alla fine ho deciso di non rinnovare la tessera del Pd. Ho scritto all’Unione comunale dem di Casalecchio. Il motivo? Dire no alle primarie è tradire ciò che siamo. E se si tradiscono le nostre regole, non mi sento più parte della comunità. Sono una persona coerente: il Pd non mi rappresenta più", è la sintesi di Vecchia. Che, però, conferma quanto già detto tempo fa: "Non mi candiderò contro il Pd. E contro la coalizione".

Partita chiusa? Non proprio. Domani a Casalecchio ci sarà un nuovo tavolo di coalizione con tutti i partiti di centrosinistra (Pd compreso) e in quella sede non è escluso che venga rilanciata la proposta di montare i gazebo.

Questa volta, però, per primarie di coalizione, quindi non solo del Pd. Se, alla fine, la voglia di primarie avrà la meglio, Vecchia potrebbe tornare in campo. Ed essendo senza tessera Pd, chissà che non possa essere il candidato di altri pezzi di centrosinistra. Insomma, le grandi manovre a Casalecchio non sono concluse. Le primarie rientreranno dalla finestra? Il tentativo ci sarà, che poi riesca è tutta un’altra storia.

ros. carb.