Casalecchio si prepara per la Ciclovia del Sole

La Ciclovia del Sole - Eurovelo 7 passerà per il Parco Talon e per la zona sportiva di Casalecchio dove, neanche a farlo apposta, da circa 30 anni è attivo un circuito di addestramento ciclistico gestito dalla Ceretolese 1969, società sportiva ciclistica casalecchiese ben radicata sul territorio. E in vista di questo grande appuntamento con gli escursionisti a cavallo delle due ruote nella cittadina sul Reno ci si sta attrezzando per creare strutture adeguate ad accogliere i ciclisti provenienti da tutto il mondo. "Intendiamoci – si affrettano a precisare Franco Chini e Claudio Bianchini, dirigenti della Ceretolese 1969 – non ci sono ancora progetti esecutivi, finanziamenti stanziati. Ci sono delle idee e noi vi vogliamo partecipare a pieno titolo. Qui c’è un bel parco per un campeggio, per piantare una tenda. Siamo in grado di creare strutture di prima accoglienza dove gli escursionisti possono trovare un centro di assistenza per la bici, come un caffè o un tè caldo, un luogo di ristoro".

In quest’area ci sono lo stadio Veronesi e il centro tennis, la sede degli Amici dell’Acquedotto e quella degli Alpini, il Palasport e il Gimi Sport Club. Tutti attori molto attivi nell’agonismo sportivo quanto nel volontariato sociale.

"La Ciclovia del Sole – ricorda Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio – è un progetto dal grande valore strategico, sul piano turistico, ambientale e culturale e vedrà la nostra città parte integrante di un grande tragitto che collegherà Capo Nord a Malta. Già oggi in Emilia-Romagna è percorribile il tratto Verona-Bologna. Nei prossimi anni sarà realizzato il tracciato della parte appenninica, che da Bologna salirà verso Casalecchio, Sasso Marconi e Marzabotto fino al crinale tosco-emiliano, fino a Firenze. All’interno degli investimenti previsti, Casalecchio si è aggiudicato un finanziamento pari a 5 milioni di euro con i fondi europei del Pnrr, per il progetto di rigenerazione urbana dell’itinerario ciclabile tra Bologna e Sasso Marconi".

Ed ecco il progetto, nelle linee di massima. "Prevede – anticipa il sindaco Bosso – il totale recupero della Corte di Villa Ada nel Parco Talon e la ristrutturazione degli edifici fatiscenti che diventeranno il Centro di documentazione del Parco e il Centro informazioni ed accoglienza per i cicloturisti. Quindi, la Ciclovia del Sole da Bologna a Sasso sarà riqualificata con opere ambientali e di illuminazione e, infine, il Ponte Blu dal Talon al circuito della Ceretolese sarà ristrutturato e ampliato in sicurezza per il transito di pedoni e ciclisti. I soggetti interessati hanno tempo sino al 14 gennaio prossimo per far conoscere le proprie proposte".

Nicodemo Mele