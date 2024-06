Casalecchio, tensioni e veleni. Ruggeri e Braga restano lontani. Ma venerdì confronto al Carlino

Confronto a distanza, separati in piazza, per Dario Braga e Matteo Ruggeri: i candidati al ballottaggio di domenica e lunedì prossimo a Casalecchio. Dopo le scintille dei giorni scorsi e in attesa dell’unico faccia a faccia di questo decisivo secondo tempo di campagna elettorale, in programma venerdì mattina nella redazione del Carlino, Braga e Ruggeri saranno oggi al mercato settimanale con il contorno dei loro sostenitori.

Nessuna sorpresa nel dibattito mancato di ieri sera nella piazza del Popolo, dove in assenza di Ruggeri gli esponenti del campo opposto hanno ribadito le ragioni della divisione della stessa area di centrosinistra. Tutti temi caldi, con l’urbanistica in testa, il ricambio del ceto dirigente, i problemi aperti sulla raccolta differenziata e le visioni divergenti sul futuro della città. Ma con la consapevolezza che il risultato finale dipenderà dal numero di quanti andranno al voto e soprattutto dalle scelte che faranno gli elettori del centrodestra.

Scaduti i termini per eventuali apparentamenti (che non ci sono stati, confermando la composizione degli schieramenti), ora l’impegno dei contendenti è tutto nel convincere gli elettori a recarsi alle stesse urne che già al primo turno hanno registrato un calo di affluenza, rimasta sotto al 63%. Tanto che il Comune ha deciso di allestire un servizio navetta gratuito rivolto ai residenti della zona San Biagio, i più distanti dal seggio di assegnazione presso le scuole Ciari, con corse ogni mezz’ora garantite dai volontari della Pubblica assistenza. La formazione di centrodestra che al primo turno, con quasi 4mila voti ottenuti dalla sue due liste, ha sfiorato il ballottaggio, per voce di Erika Seta annuncia una presa di posizione, anche se non pare intenzionata a dare indicazioni di voto. E intanto polemizza con Dario Braga, il quale ha affermato che Enrico Pasquariello (il candidato del centrodestra arrivato terzo) sarebbe stato il "competitor preferito da Ruggeri sottintendendone una certa impreparazione e quindi autore di un dibattito facile per il Pd", spiega Seta, invitando a smetterla di sventolare la lista civica di Cevenini come referente del centrodestra. Che tale non è: "In una cosa Braga ha ragione, i cittadini casalecchiesi devono andare a votare consapevoli", conclude Seta.