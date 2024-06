Casalecchio, unico sorriso Pd. Ruggeri: "Sarò sindaco di tutti". A Braga non riesce la rimonta

Matteo Ruggeri è il nuovo sindaco di Casalecchio. Con oltre il 58% dei voti si è aggiudicato in modo netto il primo ballottaggio della storia politico-amministrativa della cittadina sul Reno. Dario Braga, il suo avversario, si è fermato poco oltre il 41%. Affermazione comunque sofferta per Ruggeri che, rispetto al primo turno, ha lasciato sul campo oltre duemila voti mentre Braga, con un centinaio di voti in più, ha recuperato un buon 17%.

Troppo poco per colmare la distanza abissale che li divideva già due settimane fa.

Calata ulteriormente anche l’affluenza alle urne, scesa fino a poco sopra del 38%, settemila elettori in meno rispetto alla tornata dell’8 e 9 giugno. Un dato che si può spiegare con la consapevolezza di una parte dell’elettorato che si trattava in fondo di una partita giocata solo sulla metà campo del centrosinistra. Area in gran parte occupata dai Dem di ieri e di oggi.

Quarantatré anni, dipendente di Trenitalia, assessore uscente della giunta Bosso, sostenuto da Pd, M5S, Italia Viva, Psi e dalla lista civica ambientalista Casalecchio Bene Comune, Ruggeri rappresenta la continuità con la sinistra di governo che da quasi ottant’anni amministra una cittadina nella quale il centro destra non ha mai impensierito un blocco di potere che Braga, coi suoi alleati, ha tentato invece di battere dall’interno, Senza successo.

La roccaforte casalecchiese è stata difesa da buona parte della giunta uscente ma anche col contributo importante di tutto il Pd bolognese, che non ha risparmiato endorsement, appelli, volantinaggi a tappeto e risorse messe in manifesti, campagne pubblicitarie e porta a porta. Impegno sottolineato dalla presenza di due parlamentari come Francesco Critelli e Andrea De Maria. E sottolineato dalla segretaria provinciale Federica Mazzoni, arrivata nel municipio di Casalecchio per complimentarsi col neo sindaco per un risultato "per niente scontato e per il quale ci siamo tutti mobilitati". Poi, la Mazzoni ha inviato un messaggio distensivo ai ‘dissidenti’ casalecchiesi in vista delle regionali. E, mentre fra alcuni supporter delle due parti, ben divisi nel piazzale del municipio, non sono mancati momenti di tensione, Ruggeri e Braga si sono avvicinati e stretti la mano, fra timidi applausi.

"Si tratta prima di tutto di una vittoria del Pd che ha creduto in me nonostante ci siano stati alcuni che invece per ragioni personali hanno fatto scelte diverse", ha detto Ruggeri arrivato nella sede del partito alla Marullina quando ormai si delineava una vittoria chiara. "Da ora sono il sindaco di tutti, pronto a dialogare con tutti, perchè ora si deve pensare al bene di Casalecchio e al suo futuro. Ad iniziare dal tema della viabilità che è il problema più sentito e oggetto del cantiere più importante, quella Nuova Porrettana attesa da tanti anni e che ora è alla portata di mano. E lo faremo con i nuovi consiglieri, in gran parte giovani".

Un punto, questo, evidenziato anche dal sindaco uscente Massimo Bosso, che ricorda come il suo successore "era il segretario del Pd quando sono stato eletto per la prima volta. Ed è cresciuto nella mia giunta". Deluso, ma realista, Dario Braga che parla di "risultato storico iniziato due settimane fa e cresciuto ancora al ballottaggio con tante persone che hanno sostenuto le nostre idee. Non è bastato a ribaltare la situazione, ma fra pochi giorni ci riuniremo per capitalizzare il risultato, e dare un contributo di idee e competenze".