Casalmaggiore saluta Breana Edwards. Resta per il club l’obiettivo dei playoff

La Trasportipesanti Casalmaggiore è rimasta in corsa per i playoff imponendosi 3-1 in rimonta sulla Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia.

Nel frattempo si separono le strade sportive del sodalizio lombardo e di Breana Edwards. La schiacciatrice, nata a Rainier in Oregon, andrà a giocare in un campionato estero per poter crescere tecnicamente e trovare la continuità che, nel girone di ritorno in A1 femminile, non è arrivata.