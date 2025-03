Case a prezzi calmierati, terreni all’asta

Il Comune di Argelato ha indetto un’asta per vendere un terreno edificabile in via Nuova nella frazione di Funo.

Il terreno è diviso in quattro lotti dedicati anche all’Ers (Edilizia residenziale sociale), dunque a prezzo calmierato per favorire le giovani coppie che intendo metter su casa.

È stata, quindi, indetta un’asta pubblica per l’alienazione del terreno, in un’unica soluzione, con una base d’asta per la presentazione delle offerte di 750.000 euro, che si terrà il prossimo 31 marzo con inizio alle 10 nella sala consiliare del municipio di Argelato.

La scadenza per la presentazione delle buste è fissata inderogabilmente alle 12 del prossimo 28 marzo.

"I quattro lotti in vendita – spiega la sindaca di Argelato, Claudia Muzic – sono lotti edificabili di proprietà del Comune di Argelato, ottenuti dall’amministrazione comunale nell’ambito di un accordo urbanistico con l’attuatore che sta realizzando interventi nell’area limitrofa. È prevista la realizzazione di una quota di alloggi di edilizia residenziale a prezzo calmierato, che possa agevolare giovani coppie o famiglie con un reddito intermedio a acquistare la loro prima casa".

A parere della prima cittadina, sono previsti complessivamente 2.200 metri quadri di superficie utile da realizzare, di cui circa 500 appunto per l’Ers. Un intervento sostanzialmente e immediatamente realizzabile, poiché già previsto negli strumenti urbanistici in vigore. E inserito in un contesto con opere di urbanizzazione primaria sostanzialmente realizzate.

"L’alienazione di questi lotti – continua la prima cittadina Muzic – ci consentirà di avviare un piano di sistemazione delle strade comunali, obiettivo che ci siamo dati per questo mandato. E che, avendo limitato al massimo il consumo di suolo, non può essere sostenuto da oneri di urbanizzazione, a differenza di quanto avviene altrove. Un piano pluriennale di risanamento degli asfalti, con obiettivo primario la sicurezza stradale, che non può più attendere e che potrà prendere avvio con queste risorse".

Per partecipare all’asta, gli interessati dovranno far pervenire allo sportello Urp del Comune, in via Argelati, nei giorni e negli orari di apertura, improrogabilmente entro mezzogiorno del prossimo 28 marzo la busta con l’offerta.

Questa deve essere chiusa e sigillata (con ceralacca o nastro adesivo), controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale deve essere riportato oltre alla denominazione del mittente, anche la dicitura: ’Asta per alienazione di terreno edificabile, ambito 11.1, a destinazione residenziale – Funo’.

Tutta la documentazione necessaria alla partecipazione all’asta è disponibile sul sito web del Comune nella sezione ‘amministrazione trasparente’, sezione ‘bandi di gara e contratti’.

Pier Luigi Trombetta