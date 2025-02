Case Acer alle forze dell'ordine, il sindaco: "Scriverò al ministro Piantedosi"

Bologna, 22 febbraio 2025 - Il tema degli alloggi per le Forze dell’ordine all’interno delle case Acer continua a far discutere. Dopo la discussione in question time sulla proposta lanciata da Ascom sul nostro giornale, è il sindaco Matteo Lepore a spiegare le prossime mosse: “Avremo un incontro con il prefetto e il questore. Ogni anno incontriamo i sindacati di polizia e carabinieri e siamo impegnati con loro da tempo sull'edilizia per le forze dell'ordine. Quindi, non appena avremo parlato col prefetto, avremo capito i fabbisogni, sarà mia cura scrivere a Matteo Piantedosi perché siamo a disposizione di quello che il ministero dell’Interno vorrà fare”.

Il nodo restano le risorse. “Chiaramente occorre che ci siano fondi. E' importante che sia il ministero occuparsi dei finanziamenti che riguardano il personale di polizia, è un suo compito, sono i suoi dipendenti", precisa il sindaco.

In merito al dibattito politico sulla misura, in riferimento alla contrarietà della vicesindaca Emily Clancy espressa in Aula sulla misura, Lepore precisa: “Non ha bocciato la proposta di assegnare alloggi Acer a esponenti delle forze dell'ordine perché, di fatto, siano garanti della sicurezza dei condomini. Ha solo detto che non si può fare con le case Erp (di Edilizia popolare, ndr) ma con le case Ers, cioè di Edilizia residenziale sociale, la stessa cosa che ha già detto il presidente di Acer (Marco Bertuzzi)”.

Il sindaco mette comunque al centro il tema dell’abitare, dopo una missione a Bruxelles: “Abbiamo presentato insieme ad altri 12 sindaci europei un piano per l’abitare. Non chiediamo risorse fra sette anni, ma li chiediamo adesso. Sono importanti questi prossimi tre anni perché possiamo ancora utilizzare i fondi del Pnrr non spesi in vari paesi per realizzare case, per recuperare gli alloggi sfitti. Presenteremo entro maggio un piano per l'emergenza casa, dove indicheremo città per città, dove questi soldi potranno essere spesi e per quante persone",