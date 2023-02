Avvio del Tavolo Tecnico tra l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e l’Ausl di Bologna. I lavori sono stati organizzati presso la Casa della Comunità del Navile, una delle ultime nate in città, proprio per aprire il confronto a partire dal patrimonio già realizzato e implementare lo sviluppo dei servizi territoriali dell’Azienda Usl. L’utilizzo dei fondi stanziati con il Pnrr contribuirà allo sviluppo delle Case della Comunità. Grazie a equipe multidisciplinari, già operative, saranno sempre più favoriti interventi socio-sanitari che coinvolgeranno ulteriori figure professionali – come l’infermiere di famiglia e di comunità - e nuove strutture organizzative, tra cui le future centrali operative territoriali. Lo sviluppo di questi nuovi modelli organizzativi coinvolgerà attivamente le singole comunità locali.